أكد أن الفنانون الأجانب التهموا 80 بالمائة من ميزانية قطاع الثقافة

ميهوبي يندد بمنع الحفلات الفنية ويؤكد حرص الحكومة على التصدي للخطاب المتطرف

"ليس من حق أي كان أن يفرض وصايته على المواطنين أو أن يصادر حقهم في الثقافة"

خرجت الحكومة عن صمتها على لسان وزير الثقافة، ردا على منع إقامة بعض الحفلات والمهرجانات الفنية بتأكيده أنه ليس من حق أي كان أن يفرض وصايته على المواطنين أو أن يصادر حقهم في الثقافة، مؤكدا أن نسبة إقبال العائلات على مهرجاني تيمقاد وحميلة يؤكد أن الأحداث الأخيرة في ورقلة وسيدي بلعباس وتبسة محدودة.

يأتي تصريح ميهوبي بعد أسبوع كامل من اللّغط الإعلامي الذي صاحب قرار توقيف مهرجانات فنية استغلها متطرفون لتمرير أفكارهم عن طريق إقامة الصلاة في أماكن تنظيم المهرجانات، وأن لقيت القرار مساندة من بعض الذين حاولوا استغلالها بربطها بمشاكل في التنمية الا أن آخرون اعتبروها بمثابة عودة الخطاب الديني المتطرف الذي ميز الجزائر قبل سنوات الإرهاب، عندما حاول المتطرفون منع تنظيم مهرجان الراي في وهران بعد فوز الفيس المنحل على رأس هذه البلدية ما دفع بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو الى تحويل تنظيمه بهذه الولاية كما باءت محاولة مناضلي الفيس بمنع حفل الونيس ايت منقلات بقاعة الاطلس بالفشل بعد حملة التجنيد الكبيرة التي نظمت بالعاصمة من قبل القوى الديمقراطية والطلبة.

ويبدو أن السلطات العمومية عازمة على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للعودة بالجزائر الى الخطاب الديني المتطرف او الى نظام "لا يجوز" كما في سنوات التسعينات، وهو ما أشار اليه وزير الداخلية قبل يومين عندما حذر من استغلال الظروف التنموية ببعض المناطق لفرض بعض الأفكار الدخيلة على المجتمع الجزائري.

واعترف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بصرف أموال طائلة على المغنيين الأجانب خصوصا العرب خلال استضافتهم في المهرجانات الفنية المقامة ببلادنا وقدر الوزير نسبة هذا الأموال بـ 80 بالمائة، قائلا 80" بالمائة من أموال وزارة الثقافة في السنوات السابقة اخذها الأجانب"، مضيفا أن الديوان الوطني للثقافة والاعلام يقوم بعمل ثلاثة أرباعه موجه للحفلات فقط ولم يسبق له تنظيم نشاطات حول الكتاب او التراث، وقد اكتسب خبرة في مجال تنظيم المهرجانات لكنه بحاجة الى تطوير هذه الخبرة، وهناك فنانون اشتكوا لي من اقصاء الديوان في باتنة قبل أيام ...الديوان عليه ان يضع برامج جديدة و متطلبات جديدة.

في ذات السياق، انتقد عز الدين ميهوبي أداء الديوان الوطني للثقافة والاعلام الذي يترأسه لخضر بن تركي منذ نشأته قبل 15 سنة، وأن أثنى على تميزه في تنظيم الحفلات الفنية الا ان اداءه يبقى بعيدا عن المهمة الموكلة له والمتمثلة في إنعاش الفعل الثقافي بمختلف أنواع الفنون ودوره الإعلامي، كما تحدث عن فيلم "اخوات" حيث قال ان المخرجة يمينة بن غيغي قدمته عام 2012 واللجنة وافقت عليه وهو فيلم يخدم بلدنا ولجنة القراءة لم ترفضه بل قدمت تحفظات عليه تم تداركها.

أما حول مهرجان وهران فوصفه بالناجح قائلا "أن بعض الذين كتبوا عنه يجهلون ظروف المهرجانات الأخرى"، وبرر الوزير غيابه عن المهرجان في الافتتاح بسبب أنه كان عطلة وفي الاختتام بسبب مرض ابنه، وكل ما كتب من انتقادات للمهرجان كان يدور حول أمور غير مهمة كالأكل والشرب والمرقد قائلا: "لا يجب أن لا نغرق في كاس ماء والعمل الذي يقوم به ابراهيم صديقي يشكر عليه وقد نجح في تسيير الطبعة بأقل الأضرار، لكن على الاعلاميين أن لا يروجوا في صفحاتهم انباء عن وجبات الاكل، لانهم لا يهتمون بالكتابة عن الافلام المعروضة في القاعات". حيث أكد أنه التقى بعض الفنانين العرب قبل مغادرتهم الجزائر وقالوا انهم مصدومون مما كتب عن المهرجان.

وحول ميزانية وزارة الثقافة فقال "لم ننفق هذه السنة سوى 43 مليار سنتيم فقط على المهرجانات ومختلف الفعاليات الثقافية".

وللإشارة فقد أشرف صباح أمس وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، على رفع الستار على تمثال عين الفوارة بسطيف بعد انتهاء الأشغال به، حيث تكفل أحد المختصين الجزائريين في ترميم المعالم الأثرية في ترميم تمثال عين الفوارة، بعد تخريبه منذ أكثر من 7 أشهر.

وفرح سكان سطيف بعد أن استعادت عين الفوارة روحها، حيث عبروا عن سعادتهم بذلك.

سعاد ش