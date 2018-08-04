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يشاركون في "الجامعة الصيفية لأطر جبهة البوليساريو" ببومرداس

المخزن يتهم الجزائر بتلقين 400 صحراوي تكوين عسكري وسياسي للإطاحة بالملك!

  04 أوت 2018 - 14:35   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الوطني
المخزن يتهم الجزائر بتلقين 400 صحراوي تكوين عسكري وسياسي للإطاحة بالملك!

لم يتخلف المغرب "كعادته" في اتهام الجزائر بأي حادث وحتى باختلاق "سيناريوهات هولييودية" للتغطية عن جرائمه في الصحراء الغربية تحويل نظر المغاربة عن حراك الريف، حيث قال موقع "هسبريس" الذي يعتبر أحد ابواق المخزن أن الجزائر تشرف على تدريب 400 صحراوي سياسيا وعسكريا "قصد تثبيت وتكريس خيار العداء التاريخي للوحدة الترابية للمملكة".

واتهم الموقع الجزائر بمحاولة "ضرب استقرار المغرب" من خلال "الاشراف على المعسكرات التدريبية والتأطيرية لعدد من أطر "جبهة البوليساريو الانفصالية"، تحت غطاء ما يُسمى بـ"الجامعات الصيفية للدولة الصحراوية" بمشاركة 400 ناشط صحراوي قادمين من مخيمات تندوف"، محاولا ربط المخيم المنعقد 2009 بأحداث "أكديم إزيك" قائلا أنه "مباشرة بعد الجامعة الصيفية التي نُظمت سنة 2009 بولاية بومرداس الجزائرية، وهي أول جامعة شارك فيها "انفصاليو الداخل"، تفجرت حداث إكديم إزيك، مشدداً على أن "هذه الجامعات ليس مناسبة للتثقيف السياسي، بل العسكري لأن هناك من يستغل الفرصة للذهاب للمخيمات والتدرب على حمل السلاح"، وأضاف ذات المصدر "تعتبر "الجامعة الصيفية لأطر جبهة البوليساريو"، في نسختها التاسعة التي تنعقد هذه السنة، في الفترة الممتدة من 4 إلى غاية 14 أوت الجاري، تحت شعار "الذكرى الـ45 لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح، عهد واستمرارية لنيل الاستقلال والحرية" من أبرز المحطات السنوية التي يتلقى فيها أطر وقيادات التنظيم الانفصالي تدريبات مكثفة في المجال العسكري والدبلوماسي والسياسي قصد تثبيت وتكريس خيار العداء التاريخي للوحدة الترابية للمملكة"، متهما الجزائر بتمويل المشاركين في الأيام الصيفية قائلا "تتكلف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتعاون مع سفارة البوليساريو بالجزائر بجميع المصاريف المادية واللوجستية من أجل إنجاح الموعد السنوي الذي دأبت ولاية بومرداس على احتضانه".

للإشارة فقد اتهمت المملكة المغربية مرة أخرى الجزائر بالتصعيد بشأن قضية الصحراء الغربية، واعتبرت وزارة الخارجية المغربية، تنظيم جبهة البوليساريو لاستعراض عسكري واحتفالات ضخمة أمس في المنطقة العازلة "تيفاريتي" عمل استفزازي، مضيفة أن هذه الخطوة بمباركة وبتواطؤ من قبل الجزائر لإشعال وتهديد استقرار امن المنطقة.

 أسامة سبع
 

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