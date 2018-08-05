الأمطار تغمر السكنات في تمنراست وعمليات تنقية الشوارع متواصلة

تقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس السبت في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر نقلا عن الإذاعة الوطنية أنه "إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية تمنراست، وبتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية".

وفي هذا الخصوص أكد والي ولاية تمنراست جيلالي أن هذه اللجنة ستحل بالمنطقة مساء الأحد وستقف على الوضع بها وعلى الإجراءات المتخذة محليا و" من المؤكد أنها ستتخذ إجراءات للتكفل الجيد والأحسن والسريع بالوضع على مستوى الولاية ".

وأفاد الوالي أن خسائر التقلبات الجوية التي عرفتها الولاية وعلى الخصوص منطقة عين قزام منذ 31 أوت الجاري تمثلت في "36 مسكنا غمرتها المياه وأن عمليات شفط المياه منها باشرتها مصالح الحماية المدنية وكذا أعوان البلدية، وأن عملية تنقية السكنات تتواصل بالموازاة مع عمليات تنقية الشوارع، مؤكدا تدخل الجيش الشعبي الوطني لمد العون للسلطة المحلية".

وقال الوالي إن الأمطار عاودت التهاطل بغزارة فجر الأحد وفي حدود الرابعة صباحا على مستوى عين قزام وأن "الوضع قيد المراقبة والمتابعة وسيكون هناك تكفل بنفس الكيفية والجدية".