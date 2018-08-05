صعقة رعدية تقتل شخص في قالمة

تسببت صعقة رعدية في وفاة شخص بقرية شيشان بلدية بوشقوف الواقعة بنحو 35 كلم شرق ولاية قالمة إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسبما علم اليوم الأحد من خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية.

وذكر نفس المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوشقوف تلقت في حدود الساعة 00: 21 من ليلة السبت إلى الأحد نداء مفاده إصابة شخص بصعقة رعدية وتم نقله بسيارة خاصة إلى مستشفى ذات البلدية قبل وصول فرق الإسعاف مضيفا بأن الضحية البالغة من العمر 32 سنة فارقت الحياة بذات المؤسسة الاستشفائية.

واستنادا لذات المصالح فقد شهدت ولاية قالمة تقلبات جوية في الفترة ما بين السادسة من مساء السبت وإلى غاية صبيحة اليوم الأحد بلغت كمية الأمطار المتساقطة خلالها 41 ملم.