نقص فادح في الدم بالمستشفيات

تعاني الكثير من مستشفيات البلاد في مثل هذه الفترة الطويلة من العطلة الصيفية، نقصا حادا في الدم وفي عدد المتبرعين به.

وأفادت الإذاعة الجزائرية أن مركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري في العاصمة انه يعاني هذا الوضع الفظيع.

وقالت الإذاعة أن عجز هذا السائل الحيوي على مستوى مراكز حقن الدم والتبرع به، أرجع البروفيسور غاشي ذلك إلى تعاقب سببين رئيسيين أحدهما شهر رمضان المعظم ، وثانيهما حلول العطلة الصيفية الطويلة التي تتميز عادة بانحسار عدد المتبرعين.

وحسب البروفيسور غاشي فإن الكثير من مرضى المركز يعانون من نقص في الدم والصفائح الدموية الضرورية لعلاجهم بعد جلسات العلاج الكيميائي نتيجة لإصابتهم بفقر الدم الناجم عن فقدان خلايا الدم الحمراء.

وأشار المتحدث إلى أنه يمكن للمتبرعين التبرع بالصفائح الدموية دون دمائهم، ودون أن يؤثر ذلك على أجسادهم.

وقال إنه "ومن أجل الحصول على الكميات المرجوة من الصفائح، والتي هي قصيرة الأجل بشكل خاص، يجب أن يكون لمراكز الدم متبرعون دائمون و مستمرون".

وذكر الأستاذ غاشي أن "العديد من الناس" يموتون بسبب نقص الدم والصفائح الدموية التي "لا يمكن لأي دواء أن يحل محلها".