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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تمنراست

  05 أوت 2018 - 14:50   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الوطني
ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تمنراست

خلفت موجة التقلبات المناخية التي اجتاحت ولاية تمنراست منذ نهاية الأسبوع المنصرم خمس وفيات هلكوا في برك مائية خلفتها أودية، ومفقود لا زال البحث عنه جاريا، حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد من مصالح الولاية.

ويتعلق الأمر بهلاك طفلتين (7 و8 سنوات) غرقا في برك مائية خلفتها فيضانات أودية منطقة تين زواتين الحدودية، علما بأن ثلاثة أشخاص (واحد من جنس ذكر وبنتين) كانت فرق الحماية المدنية قد انتشلتهم عشية أمس السبت جثثهم من بركة مائية بمنطقة تنغاكلي، فيما تتواصل جهود البحث عن مفقود يكون قد جرفته مياه إحدى الأودية بالقرب من ذات المنطقة، وفق ذات المصدر.

وتسببت الأمطار الرعدية التي تهاطلت بغزارة على عدة مناطق الولاية خلال الساعات الماضية بما فيها المنطقتين الحدوديتين عين قزام وتين زواتين في سيلان عديد الأودية على غرار أودية تمنراست وأوتول وعين قزام وتين زواتين وغيرها.

وغمرت مياه الأمطار المتساقطة على منطقة عين قزام الحدودية سكنات تقع في كل من أحياء ''كنتة'' و ''600 سكن'' و ''الريفي''، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية و بدعم من أفراد الجيش الوطني الشعبي لامتصاص المياه، وتم التكفل  بالعائلات المتضررة حيث لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، مثلما أشير إليه. 

كما جرى إنقاذ ثلاثة أشخاص تضيف واج خلال الليلة الماضية من قبل أعوان الحماية  المدنية منهم إثنين كانا على متن سيارة رباعية الدفع على مستوى واد سلسكن (55  كلم عن مقر الولاية ) بعدما علقت سيارتهما بمجرى الوادي عقب محاولتهما عبوره وهو في حالة سيلان ليتم إجلاءهما إلى مستشفى تمنراست.

 

وتم أيضا إنقاذ شخص آخر بواد أبلسة (100 كلم عن تمنراست) بعد ما علقت سيارته  بذات المجرى المائي، وفق المصدر ذاته .

 

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