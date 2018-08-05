الدعوة للتبرع بالدم خلال موسم الاصطياف

دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات التبرع بالدم اليوم الأحد جميع المواطنين البالغ أعمارهم ما بين 18 و65 سنة والذين يتمتعون بصحة جيدة إلى المساهمة في هذه العملية النبيلة خلال موسم الاصطياف.

وأكد رئيس الفيدرالية قدور غربي في تصريح لواج أنه "غالبا ما يكون المواطنين منشغلين بالعطلة الصيفية ويتخلون عن التبرع بالدم خلال هذا الموسم الذي يعرف تزايدا في نسبة الولادات واحتياجات الأمهات الحوامل لهذه المادة الحوية بالإضافة إلى الذين يتعرضون إلى حوادث المرور" موجه نداء إلى كل المواطنين الذين يتمتعون بصحة جيدة ويبلغون من العمر ما بين 18 و65 سنة إلى التوجه إلى مراكز حقن الدم بالمؤسسات الاستشفائية للتبرع بقليل من هذه المادة لإنقاذ أرواح في حاجة ماسة إليها .

وأوضح ذات المتحدث أن المجتمع الجزائري مقبل على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وأن التبرع بقليل من الدم "لا يعتبر صدقة جارية فحسب بل يستفيد صاحبه من تحاليل طبية شاملة قد تبين بأنه حامل لفيروسات أو أمراض أخرى يجهلها وتساعده هذه العملية على حصول على تكفل طبي في وقته ".