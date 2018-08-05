حملت شعارات منددة بالتضييق على العمل النقابي

الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية

اختتمت معظم نقابات قطاع التربية الوطنية جامعاتها الصيفية التي انطلقت جلها شهر جويلية الماضي، على مستوى مختلف ولايات الوطن حيت تم التطرق خلالها إلى عدة ملفات تخص مشاكل وانشغالات موظفي القطاع لا سيما ما تعلق بالحقوق والواجبات النقابية، والقوانين المسيرة للوظيفة العمومية، والخدمات الاجتماعية، ومنظومة التقاعد، ومشروع قانون العمل الجديد، حاملة شعارات تدعو لعدم التضييق على الشركاء الاجتماعيين أثناء ممارسة حقهم النقابي الذي يكفله الدستور، والدعوة للحريات النقابية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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أسدلت نقابة مجلس ثانويات الجزائر الـ كلا قبل يومين، الستار على الجامعة الصيفية التي انعقدت في ولاية عنابة تحت شعار لا للتضييق النقابي نعم للحريات النقابية و التي تطرقت خلالها إلى عدة ملفات تتضمن الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال حيث نددت النقابة بما وصفته بالتجاوزات في حق النقابيين ومواصلة التضييق على العمل النقابي في العديد من الولايات مثل البيض، غرداية، تبسة، معسكر، سعيدة، غيليزان، والجزائر شرق.

وأكدت الـ كلا أن تعطل الإفراج عن القانون الخاص لقطاع التربية كرس الاستمرارية في استعمال الرخص الاستثنائية الذي يدفع بالقطاع إلى مزيد من الفوضى وحالة من اللااستقرار ويؤكد أن القانون الخاص مطلب والتزام، وفيما يخص الخدمات الاجتماعية وجهت الـ كلا نداء من أجل تجميد العهدة الحالية بالنسبة للجنة الخدمات الاجتماعية وارجاع قرار طريقة التسيير إلى عمال، مجددة موقفها المبدئي والثابت على طريقة التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية.

كما ثمنت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائر مجهودات وزارة التربية الوطنية في منع تسريب مواضيع البكالوريا ووضع حد لظاهرة الغش التي سادت خلال السنوات الماضية و ذلك بفضل مجهودات الأساتذة و المؤطرين، و فيما يخص ملف إصلاح الباك أكدت النقابة تمسكها بأن إصلاحها لا يتم إلا بعد إصلاح التعليم الثانوي.

في ذات السياق، اختتمت النقابة الوطنية لعمال التربية جامعتها الصيفية التي تم إجراؤها بوهران بثانوية العقيد تحت شعار من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من اتساع الفوارق الاجتماعية، حيث تم فتح النقاش حول عدة ملفات أبرزها الحقوق والواجبات النقابية، والقوانين المسيرة للوظيفة العمومية، والخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، ومنظومة التقاعد، ومشروع قانون العمل الجديد، وانهيار القدرة الشرائية في ظل انهيار قيمة الدينار المتزايدة وتجميد الرواتب، وتقييم الإصلاحات التربوية المطبقة في قطاع التربية منذ 2003.

في الشأن ذاته نظم الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إنباف الجامعة الصيفية السابعة تحت شعار العمل النقابي بين الإكراهات والتحديات الراهنة والتي احتضنتها ولاية بومرداس من 28 إلى 30 جويلية، حيث كان البرنامج ثري بالمحاضرات القيمة والمؤطرة من طرف ثلة من أساتذة ومفتشين -وبحضور ضيوف محليين ودوليين منهم النقابة العربية لعمال التعليم ونقابة الآتحاد الصحراوي لعمال التربية والتكوين- حيث تضمن البرنامج خمس محاضرات تمحورت المحاضرة الأولى التي كانت بعنوان العولمة وآثارها على المنظومة التربوية على عنصرين أساسيين تحديات العولمة وسبل مواجهة هذه التحديات

تضمنت المحاضرة الثانية بعنوان معايير جودة التعليم إحصائيات دقيقة حول وضع التعليم في الجزائر مقارنة بدول العالم، أما المحاضرة الثالثة بعنوان معايير التفاوض فكانت حول استراتيجيات وتقنيات التفاوض التي تمكن من إجراء تفاوض فعال إضافة إلى تبيين خصائص المفاوض المحترف الذي يجب ان يكتسبها كل نقابي للوصول إلى أهدافه، والمحاضرة الرابعة بعنوان الحريات النقابية بين المكتسبات والتراجعات تحدثت عن التجربة النقابية والنضالية في صفوف الانباف في حين شرحت خلال المحاضرة الخامسة التجربة السودانية في مجال العمل النقابي، التحديات والانجازات التي حققتها النقابة.