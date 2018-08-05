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ولد عباس يؤكد أن مرشح الحزب هو ضامن الاستمرارية واستقرار البلاد

المتخوفون من العهدة الخامسة متيقنون من فوز بوتفليقة

  05 أوت 2018 - 21:20   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الوطني
المتخوفون من العهدة الخامسة متيقنون من فوز بوتفليقة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الأفلان في رئاسيات 2019، ضمانا لاستقرار البلاد وحفاظا على المكتسبات المحققة.

 

دعا ولد عباس خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر حزبه أمس، رفقة الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، الأحزاب إلى تقديم مرشحيها في الاستحقاق المقبل، مؤكدا أنه مرشح الأفلان هو الرئيس بوتفليقة.

وأبرز المتحدث أن المواطنين واعون بحساسية المرحلة وبأهمية الاستمرارية ضمانا لاستقرار البلاد وحفاظا على المكتسبات المحققة للأجيال الصاعدة، مشيرا إلى أن المتخوفين من العهدة الخامسة والسادسة والسابعة متيقنون بأن ترشح بوتفليقة يعني فوزه.

وأكد ولد عباس أن الأفلان قد دخل مبادرة رفقة أحزاب أخرى مسؤولة وستتوسع لعدد من الأحزاب من أجل الاستمرارية.

في سياق متصل، ناشد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادته للبلاد. وقال ساحلي خلال لقاء تشاوري جمع حزبه مع حزب الأفلان، إن هذا اللقاء جاء لتجسيد توجهات الحزبين المشتركة، وهي كثيرة. مؤكّدا في السياق أنّ التوجه الأبرز هو الاستحقاق الرئاسي.

وأضاف ساحلي أنّ مطالبة الرئيس بمواصلة قيادة البلاد تدخل في إطار الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي والاجتماعي، فضلا عن تعميق الإصلاحات التي قام بها طيلة 20 سنة.

وقال رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، إن استمرار حكم الرئيس يساهم في الحفاظ على المكاسب وتعميق الإصلاحات، مشيرا إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لم ينجح فيها الربيع العربي، بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية. خاصة وأن هنالك قوى سياسية كانت في الحكم سنة 2011 أرادت استنساخ الربيع العربي، بالإضافة إلى أعضاء في الحكومة.

م. ن

 

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