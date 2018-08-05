أنجزت على حواف الوديان ومصباتها خلال الثمانينات والتسعينات

150 ألف بناية مهددة بالفيضانات والحكومة مجبرة على إنجاز سدود

يعيش نحو مليوني شخص يقطنون في 150 ألف بناية أنجزت على حواف ومصبات الوديان، في خطر دائم في حالة تساقط كبير للأمطار، وهو ما يتطلب إنجاز سدود صغيرة لتجميع مياه الأمطار قبل بلوغها التجمعات السكنيةومن ضمن الولايات الأكثر عرضة للخطر العاصمة وتبسة وباتنة.

بالرغم من الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية والقاضية بإنجاز سدود لتجميع مياه الأمطار، كما حدث في غرداية بإنجاز سدود صغيرة لتجميع مياه أمطار وادي مزاب وكذا الحال بالنسبة لولايات أخرى كباتنة وتبسة وعنابة وقسنطينة، إلا أن هذا لا يعد كافيا لإنقاذ حياة أرواح الآلاف من الأشخاص من خطر الفيضانات، فمدن بكاملها أنجزت على حواف الوديان دون الأخذ في الحسبان المقاييس الطبوغرافية الخاصة بكل منطقة وذلك خلال سنوات الثمانينات والتسعينات. وقد أحصت دراسة حديثة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عددا من الولايات الأكثر عرضة لمثل هذه الأخطار، والتي أضحت الوديان تهدد قاطنيها، كما هو الحال بالنسبة لولاية تبسة التي تتصدر قائمة الولايات الأكثر تعرضا للفيضانات بـ17236 بناية أنجزت بالقرب من الوديان، وتأتي بعدها ولاية باتنة بـ16221 بناية، ثم ولاية الجزائر بـ14545 بناية، فولاية تيزي وزو بـ9012 بناية، حيث توجد قرى بكاملها أنجزت بالقرب من الوديان، فولاية تيبازة بـ5012 بناية، ثم تأتي الولايات المتبقية بنسب مختلفة ومتفاوتة.

وتخضع المناطق القابلة للتعرض للفيضان لنص القانون رقم 04/20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، في إطار التنمية المستدامة، الفرع الثاني، الأحكام الخاصة بالوقاية من الفيضانات، وهي المناطق التي تتضمنها الخريطة الوطنية التي توضح مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، بما في ذلك مجاري الأودية والمساحات الواقعة أسفل السدود المهددة بهذه الصفة في حالة انهيار السد.