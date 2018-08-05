في ظل صمت وزارة السياحة

وكالات سياحية تبيع الوهم للسياح الجزائريين وتحتال عليهم!

تتواصل متاعب الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم الصيفية خارج الوطن، حيث ارتفعت حالات الاحتيال التي يتعرض لها زبائن الوكالات السياحية من طرف هذه الأخيرة، بشكل يطرح العديد من التساؤلات حول مدى الرقابة التي تفرضها وزارة السياحة على هذه الوكالات السياحية التي تمادت في تجاوزاتها وخروقاتها.

تلقت المحور اليومي العديد من الشكاوى من طرف مواطنين تعرضوا إلى احتيال من طرف وكالات سياحية جزائرية، حيث اصطدموا بواقع سياحي مخالف تماما لما عرض عليهم من قبل الوكالات التي تعاقدوا معها ودفعوا لها مبالغ مالية باهظة.

وحسب مقاطع فيديو تحوز المحور اليومي نسخة عنها، يتوضح حجم المعاناة التي يتعرض لها جزائريون أرادوا قضاء عطلهم السنوية خارج الوطن رفقة وكالات سياحية، تم توجيههم إلى غير الوجهة المروج لها، سواء تعلق الأمر بالفنادق أو المواقع، بالإضافة إلى تنصل هذه الوكالات عن مسؤولياتها وترك زبائنها. ويبين مقطع فيديو زبائن اختاروا وكالة سيتي لايت ترافل للسفر إلى مصر، وتحديدا إلى المنطقة السياحية شرم الشيخ، وهم في قمة الغضب من أصحاب هذه الوكالة، بعدما حجزت لهم في فندق ذي خدمات رديئة ومغاير لما تم الاتفاق عليه في بنود العقد المبرم بينهم.

وفي حديثنا مع أحد الزبائن ممن تعرضوا للاحتيال من طرف هذه الوكالة، أكد لنا أنهم تُركوا أكثر من ساعتين في مطار القاهرة الدولي في انتظار المرشد السياحي وهم مرهقون، خاصة أن بينهم أطفال صغار، ليتفاجؤوا بعدها بقدوم زوج صاحبة الوكالة لاصطحابهم إلى فندق مغاير لأسباب غير منطقية، ليدركوا أنهم تعرضوا لاحتيال من طرف صاحبة الوكالة التي لم ترد على اتصالاتهم لتقديم توضيحات لهم.

وطالب ضحايا تحايل وكالات السفر وزارة السياحة بالتحرك العاجل وإيفاد لجان تحقيق لمعاينة حقيقة هذه التجاوزات، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الشكاوى المسجلة في الميدان، وتحديد قائمة لتصنيف الوكالات السياحية ومعاقبة المتحايلة منها خاصة خلال فصل الصيف الذي يشكل موسم الذروة. من جانب آخر، تستعد المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لرفع تقرير عن تجاوزات وخروقات تمارسها بعض الوكالات السياحية، التي اختصت في تنظيم رحلات سياحية جماعية نحو بلدان معروفة كتونس ومصر والمغرب بالإضافة إلى رحلات العمرة، إثر ورود عشرات من الشكاوى لمكاتبها الولائية، حيث تتحرك المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على عدة جبهات لفضح الممارسات التي تقوم بها بعض الوكالات السياحية التي تستغل ثغرات قانونية وغياب الرقابة، لبسط قانونها على الزبائن الذين أودعوا شكاوى وتظلمات لدى المنظمة للتنديد بما لاقوه من سوء معاملة وإهمال من قبل الوكالات التي وجهت زبائنها إلى غير الوجهة المروج لها.