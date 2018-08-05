المديرية دعتهم إلى التقرب من مكاتبها التابعين لها

تسوية وضعية المواطنين من صف 2008 تجاه الخدمة الوطنية

أعلنت مديرية الخدمة الوطنية المواطنين المولودين بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 1988 والمولودين بين الفاتح جانفي 1989 و31 ديسمبر 1993 الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير موجودين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية، بأنهم مدعوون للتقرب من مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها، قصد تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.

أشارت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها إلى أن تسوية وضعية المواطنين المعنيين ستكون حسب الرزنامة المحددة من 12 إلى 16 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جانفي و31 مارس، وفي الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أفريل و30 جوان، ومن 26 إلى 30 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جويلية و30 سبتمبر، ومن 02 إلى 06 سبتمبر 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أكتوبر و31 ديسمبر، مبرزة أن المواطنين المعنيين مدعوون لتقديم نسخة من بطاقة الهوية وشهادة المستوى الدراسي.

وأضاف المصدر في بيان سابق أن عملية تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق متواصلة فيظروف جيدة، موضحا أن وزارة الدفاع الوطني تعلن بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، المقررة من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة.

وأضاف البيان أنه منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 جوان 2018 ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 254622 مواطن، من بينهم 3633 مقيم بالخارج. وفي إطار هذه الإجراءات وفي الفترة ذاتها تمت تسوية وضعية833453 متأخر من الدفعات قبل سنة 2014. كما تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم بالسرعة المطلوبة، بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا.