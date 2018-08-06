الجيش يضبط أزيد من 11 قنطارا من الكيف المعالج

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الأحد 05 أوت، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـثمانية (08) قناطير و(15) كيلوغرام، إثر دورية استطلاعية بإن أميناس، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتُضاف هذه المحجوزات إلى الكمية الأخرى التي تم ضبطها صباح اليوم بمنطقة بني ونيف ببشار والمُقدرة بثلاثة (03) قناطير و(25) كيلوغرام من نفس المادة.

وأضاف البيان أن حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها اليوم الأحد ترتفع إلى (11) قنطارا و(40) كيلوغرام، لتضاف هذه النتائج إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال وترويج هذه السموم داخل التراب الوطني، وتؤكد مرة أخرى اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على كافة الثغور.