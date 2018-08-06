وزارة الصحة توفد لجنة إلى البليدة

أوفدت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات اليوم الإثنين لجنة وزارية خاصة للوقوف على حالة المصابين بالتسمم ببلدية بوقرة شرق البليدة و التقصي في المسألة.

وأفاد أحمد جمعي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وزارة الصحة أوفدت لجنة وزارية خاصة للوقوف على الوضع الصحي للمصابين بالتسمم و التقصي و البحث في المسألة مع مديرية الصحة و السلطات المحلية.

وكان 448 مواطنا يقطنون بعدد من الأحياء ببلدية بوقرة قد أصيبوا خلال الثلاثة أيام الأخيرة بتسمم وتم التكفل بهم و تلقيهم العلاج اللازم بالعيادة المتعددة الخدمات بذات البلدية .