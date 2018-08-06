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ولد عباس يتحدّى باقي الأحزاب تقديم منافس لبوتفليقة

أنا أخوض حملة انتخابية للرئيس وأتحمّل كامل مسؤولياتي

  06 أوت 2018 - 19:55   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
أنا أخوض حملة انتخابية للرئيس وأتحمّل كامل مسؤولياتي

 اعترف الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بأنه في حملة انتخابية للرئاسيات، وأنه يتحمل مسؤولية ذلك، وخاطب الأحزاب السياسية الأخرى قائلا:  كلّ من لديه حصان فليركبه ويحضّر نفسه للسباق.

 

وصف ولد عباس الأحزاب التي اتهمته بتنشيط حملة انتخابية مسبقة لصالح الرئيس بوتفليقة بأنها  خائفة، قائلا:  هناك من يصفونني بأنني أقوم بحملة انتخابية، نعم، أنا كذلك وأتحمل مسؤولياتي، هل هم خائفون؟. وتابع أمين عام الأفلان يقول إنه يحترم كل الأحزاب السياسية، والذي  لديه حصان ما عليه سوى تحضيره للسباق. وقال ولد عباس إنه جاء  ليبيع صورة الرئيس بوتفليقة، الذي يعرفه الشعب جيدا، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني هو العمود الفقري للدولة الجزائرية.

وبنبرة التحدي، قال ولد عباس إن الشعب ينتظر من الرئيس بوتفليقة أن يواصل مسيرته ومهامه، مخاطبا الطلبة الذين حضروا تجمعه المنظم بولاية تلمسان خصيصا للتنظيمات الطلابية:  استمرار المسيرة لن يكون دونكم، أنتم جيل بوتفليقة. وخاض ولد عباس في حصيلة رئيس الجمهورية، فتحدث عن الجامعة والمصالحة الوطنية، وذكر أنّ الجزائر عقب الاستقلال لم تكن تسجل أكثر من 500 طالب في الجامعة الواحدة، مضيفا أن ما جسّده بوتفليقة في غضون 20 سنة  معجزة، قائلا إنه حينما استلم الحكم سنة 1999 كانت الجزائر توفر 17 جامعة، في حين بلغ عددها اليوم 108 جامعة، بينما ارتفع عدد الطلبة خلال الفترة ذاتها من 994300 طالب إلى مليون و750 ألف طالب، وارتفع عدد الأساتذة من 17 ألف أستاذ إلى 62 ألفا. وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال ولد عباس إن المشروع لم يكن سهلا لأن العدوّ كان موجودا في الداخل، موضحا أن الإرادة السياسية للرئيس والعمل البيداغوجي هما من ضمدا جراح الجزائريين. وأكد ولد عباس أن المشروع نجح، لكن إلى غاية اليوم ما زالت أبواب المصالحة مفتوحة. وذكّر الجزائريين بأن حظر التجوال كان مفروضا عليهم ابتداء من الساعة الرابعة زوالا، واليوم يتنقّلون بكل حرية من الطارف إلى مغنية.

حكيمة ذهبي

 

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