بعد التوازن الذي عرفته الميزانية بفضل التمويل غير التقليدي

الحكومة تخلّص القطاع العمومي من الديون

تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتفلدى المؤسسات العمومية

مسحت الحكومة ديون فواتير الكهرباء والماء القطاع العام المستحقة لدى شركات سونلغاز، سيال، أناب واتصالات الجزائر، ويتعلق الأمر بالديون المتراكمة عن الفترة التي عرفت فيها البلاد أزمة مالية سنتي 2016 و2017.

جاء في تعليمة صادرة عن وزارة المالية، موقعة بتاريخ 24 جويلية 2018، اطّلعت المحور اليومي على نسخة عنها، أنه بأمر من الوزير الأوّل فإن الحكومة تكفّلت بالديون المتراكمة عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمتعلقة بفواتير الكهرباء والغاز والهاتف والإنترنت.

وتشمل التعليمة التي وقعهاالمدير العام للميزانية والمدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، الإدارات المركزية، المصالح العمومية، المؤسسات العمومية والهيئات العمومية والإقليمية، تحت عنوان ملحق بميزانية 2018. وتتعلق الأعباء بفواتير الكهرباء والغاز ومستحقات المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار عن الإعلاناتالاشهارية.

وأكدت مصالح الحكومة أنّ من شأن هذا الإجراء منع عرقلة عمل ونشاط مختلف هذه المؤسسات العمومية وحماية مصداقية الدولة تجاه شركائها المراقبين الماليينوكذا احترام التزاماتها في احترام مواعيد دفع الأعباء وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وتبيّن هذه الإجراءات أنّ الحلّ الذي لجأت إليه الحكومة بموجب مخطط عملها المصادق عليه من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي، والمتمثّل في التمويل غير التقليدي أو ما أصبح يصطلح عليه إعلاميا بـ طبع الأموال، قد مكّن الحكومة ظرفيا من تخليص المؤسسات العمومية التي كانت تعاني عجزا ماليا من الديون، بعدما حرّرت شركة سوناطراك من جزء من ديونها، التي دفعتها من الأموال المطبوعة، شهر نوفمبر الماضي، حيث سددت 900 مليار دينار من أصل 1200 مليار دينار.

تصفية 12 مليار دينار ديون البلديات لدى سونلغاز

قصد الدفع بنشاط المجالس الشعبية البلدية، شملت التعليمة الحكومية، ديونها من الكهرباء والغاز، التي فاقت 12 مليار دينار. ويعتبر دفع ديون البلديات من الكهرباء آخر إنقاذ من الحكومة للبلديات، بالنظر إلى خطاب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الذي يلحّ على ضرورة أن تتكفّل البلديات بمصاريفها، لأن الوضع المالي للدولة لا يسمح بدفع ديونها من الخزينة العمومية. ووجهت الحكومة البلديات نحو استغلال الطاقات البديلة، لاسيما الشمسية، من أجل تقليص استهلاك الكهرباء.ووفقا لمسؤولين من وزارة الداخلية فإن استهلاكالكهرباءيمثّل 34 بالمائة من ميزانياتالبلديات،22 بالمائةمنها للمساجد، 20 بالمائة للمنشآت الإدارية، 14 بالمائة للهياكل الرياضية، 5 بالمائة للهياكل الثقافية و1 بالمائة للتجارية و4 بالمائة منشآت أخرى.