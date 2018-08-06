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حنون تستبعد قبول لقاء مقري وتعلّق على منع إقامة المهرجانات

ظلاميون يريدون إعادة الجزائر إلى العصور الوسطى

  06 أوت 2018 - 20:33   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
ظلاميون يريدون إعادة الجزائر إلى العصور الوسطى

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إنّ الذين يطالبون بإلغاء المهرجانات والحفلات الغنائية ظلاميون، داعية السلطات العمومية إلى الضرب بيد من حديد ضد من يريدون أن يدخلوا الجزائر إلى العصور الوسطى.

 

طالبت حنون الحكومة،في كلمة افتتاحية لها باجتماع المكتب الولائي لولاية الجزائر، بتوفير مناصب الشغل والسكن للمحتجين في ولايات الجنوب وترقية التنمية المحلية عبر كلّ مناطق الوطن، لاسيما تلك التي تعاني تهميشا.وتأسفت لويزة حنون على تأخر وزارة الثقافة في الردّ على ما وصفته بـالانحراف الخطير، معتبرة أنه كان من المفروض  الرد بإجراءات صارمة وفي الوقت ذاته معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية التي هي السبب الرئيس لما حدث.

وعلّقت  زعيمة العمال على المبادرة السياسية التي أطلقتها حركة مجتمع السلم، بعدما تلقى حزبها طلبا للقاء قيادة حمس من أجلها، وقالت إن المكتب السياسي للحزب سيقرر خلال اجتماعه المقبل بشأن هذه الدعوة، لكنها تساءلت بالمقابل:  كيف يمكن لحزب وصل للسلطة أن يتفق مع حزب المعارضة حول طبيعة الانتخابات أو طبيعة النظام؟ ثم كيف يمكن لحزب يميني أن يتقاسم المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع حزب يساري. وبخصوص إقحام المؤسسة العسكرية في مبادرة حمس، قالت حنون إن مبادرتها بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية وطنية محورها الرئيس هو احترام الإرادة الشعبية دون وصي، قائلة:  بالنسبة لنا العنصر الرئيس يبقي الشعب. وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أنّ مسعى تشكيلتها السياسية الذي يتمثل في استدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية لا يدخل في خانة المبادرات السياسية التي قامت بها قيادات أحزاب أخرى، موضحة أن الحملة السياسية الشعبية التحسيسية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد لا علاقة لها بالمبادرات السياسية التي تبادر بها قيادات أحزاب تتوجه من خلالها إلى قيادات أحزاب أخرى وللنقابات والجمعيات والشخصيات الوطنية، مضيفة أن رسالة الحزب المتمثلة في استدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية التي وجهت أيضا لرئيس الجمهورية، ليست معروضة ولا مشروطة لموافقة قيادات أحزاب أو أطراف أخرى، لأن طبيعتهاعلى حد قولها تختلف منذ البداية، حيث اختار حزب العمال التوجه مباشرة للمواطنين، مبرزة أن مناضلي تشكيلات سياسية أخرى بما فيها أحزاب السلطة وشخصيات وطنية وإطارات قد وقعت على تلك الرسالة.

حكيمة ذ

 

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