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تنسيق عملياتي بين السلكين أحبط تهريب مبالغ معتبرة

الجمارك والشرطة لكبح النزيف الحاد للعملة نحو الخارج

  06 أوت 2018 - 20:35   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الوطني
الجمارك والشرطة لكبح النزيف الحاد للعملة نحو الخارج

تقود مصالح الجمارك والشرطة حربا لكبح نزيف العملة الصعبة الحاد نحو الخارج وتوقيف بارونات هذا النشاط الذي بات يُدر عليهم أرباحا كبيرة، حيث تم إحباط عمليات تهريب قيم معتبرة من العملة الأوروبية الموحدة  الأورو، التي كانت في طريقها إلى إسطنبول وتونس وعواصم أخرى.

 

أشاد المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق باحميد بـالمستوى الفعال للتنسيق العملياتي مع مصالح الشرطة، إثر العملية النوعية بالمركز الحدودي بتبسة، والتي سمحت بحجز أزيد من مليوني أورو كانت بحوزة شخص حاول تهريبها عبر المركز الحدودي البري بتيتة مطلع الشهر الجاري. وأعرب المسؤول ذاته أول أمس في رسالة منه للمدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، ومن خلاله إلى كل قوات الشرطة عبر تراب الوطن، عن  خالص تشكراته وامتنانه العميقين إلى مصالح الأمن الوطني. ونوه المدير العام للجمارك الجزائرية بـ  روح الشراكة والتعاون الأمني العملياتي الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية، مبديا  الاستعداد التام لمصالحه لتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق على أحسن وجه خدمة لأمن المواطن وحماية الممتلكات.

وكان المدير العام للأمن الوطني قد أشاد بدوره بـالشراكة الفعالة بين مختلف المصالح الأمنية، معتبرا إياها  الحصن المنيع لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

وعن العملية النوعية التي تحدث عنها باحميد، فقدتمكنت خلالها مصالح الجمارك بالمركز الحدودي ببئر العاتر جنوب تبسة الأسبوع الماضي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2 مليون أورو كانت بحوزة شاب متوجه نحو تونسعلى متن سيارة سياحية، حيث خبأ هذه الأموال تحت كرسي مرافق السائق ومناطق أخرى في المركبة، مثلما يوضحه شريط فيديو تم تداوله على الإنترنت يظهر أيضا قيام المصالح المذكورة بِعدّ هذه الأموال.

ويرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر بمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسبما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.

زين الدين زديغة/أسامة سبع

 

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