يعتبر سابع رئيس أمن ولاية يمسه التغيير

لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية البويرة بوبكر مخالفي

تتوالى عمليات إنهاء المهام في العديد من المؤسسات الأمنية بعد تغيير قياداتها، حيث عرفت المديرية العامة للأمن الوطني تغييرات كثيرة، بعد تعيين العقيد مصطفى لهبيري على رأسها، حيث أنهى مهام رئيس أمن ولاية البويرة مراقب الشرطة بوبكر مخالفي، في حين ينتظر أن يتم تنصيب خليفة له خلال الساعات المقبلة، ليكون بذلك سابع رئيس أمن ولاية تنهى مهامه بعد كل من العاصمة ووهران وتلمسان وتيزي وزو وتيبازة ومعسكر.

يواصل المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري إجراء تغييرات على رأس مديريات الأمن في عدد من الولايات، بعد شهر عن تعيينه على رأس جهاز الشرطة خلفا لعبد الغني هامل الذي تمت تنحيته بتاريخ 26 جوان الفارط، حيث أنهى مهام رئيس أمن ولاية البويرة مراقب الشرطة بوبكر مخالفي، الذي استلم المنصب قبل 3 سنوات خلفا لرزقي بودهار، في حين ينتظر أن يتم تنصيب خليفة مخالفي مكانه. ويأتي هذا التغيير بعد أيام عن إنهاء مهام رئيس مصلحة الحماية والأمن مهدي لمهيدي، فيما تم تعيين نائبه خلفا له، ضمن سلسلة التغييرات التي يقوم بها لهبيري منذ تنصيبه، على غرار إنهاء مهام مدير الأمن الولائي للشلف مراقب الشرطة عبد المجيد قوراري، وتم استخلافه برئيس مصلحة من المديرية ذاتها إلى حين تعيين رئيس أمن جديد على رأس أمن الشلف، بعد أيام عن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تلمسان مراقب الشرطة صالح مخلوف، بعد سلسلة من الإقالات بدأت بإنهاء مهام رئيس أمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي الذي عوض بمراقب الشرطة بطاش محمد، في أول قرار للعقيد بعد تعيينه على رأس المديرية، ليتخذ ثاني قرار، تمثل في إنهاء مهام رئيس أمن ولاية وهران مراقب الشرطة صالح نواصري الذي كان قد شغل منصب رئيس أمن ولاية وهران لأكثر من ست سنوات، ليعوض بعبد المالك بومصباحي، ليليه إنهاء مهام رئيس أمن تيبازة مراقب الشرطة سليم جاي جاي.

وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تعزز جهاز الشرطة بـ14 مراقبا جديدا للشرطة، من بينهم امرأة، إضافة إلى أكثر من 40 عميدا أول للشرطة بمناسبة العيد الـ56 لتأسيس الشرطة الجزائرية، فيما حظي أزيد من 6 آلاف ضابط وعون شرطة بترقيات استثنائية، بقرار من قيادة الأمن الوطني شملت مختلف الرتب. ودعا وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى مزيد من الجهود للحفاظ على أمن الجزائر، كما تمت ترقية 41 عميدا أول للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة، وهي أعلى رتبة في الجهاز. من بينهم خيرة مسعودان مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، وسليمان بن يطو المدير الجديد للاستعلامات، عبد الكريم شوقي مدير متحف الشرطة، يوسف بوشمال من مديرية الاستعلامات، مازراي محمد رضوان وغزة عبد الكريم الإطاران بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب محمد شتاق من مديرية الشرطة القضائية.