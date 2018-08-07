69 % من الناجحين في البكالوريا تمت الاستجابة لرغباتهم

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 69 بالمائة من الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا تمت الاستجابة لرغبتهم الأولى خلال التسجيلات الأولية.

و لدى تذكيرها بأن الأرضية المخصصة للتسجيلات الأولية افتتحت في صبيحة اليوم، وأن الناجحين الجدد في البكالوريا يمكنهم ولوجها للتأكد من نتائج توجيههم، فقد أشارت الوزارة إلى أن " أكثر من 69 % من الناجحين الجدد تمت الاستجابة لخيارهم الأول الذي قاموا بتسجيله خلال التسجيلات الأولية في جويلية الماضي".

وفي نفس السياق، أوضح ذات المصدر، أنه من حق الطالب في حالة رفض خيارته التسجيل مجددا من خلال حصوله على أربعة خيارات بما أن مرحلة الطعون قد تم إلغاؤها، و يذكر أن المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية و إجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية ستكون من 08 إلى 12 أوت الجاري.و عليه، فإن الطلبة الذين تم توجيههم نحو فرع علوم وتكنولوجيا يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم إليها و إجراء مقابلة، و يتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد علوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الإمامة، و تتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات و كذا في طلبات إعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 أوت المقبل.