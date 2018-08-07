غول يعلن اختيار بوتفليقة في الرئاسيات القادمة

قال رئيس تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول، أن الحزب يحضر لإنجاح مرشحهم للرئاسيات والمتمثل في الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

مشيرا خلال ندوة صحفيةأنه يتم حاليا التنسيق بين الأفلان وتاج من أجل تقديم الثبات والولاء للرئيس بوتفليقة.

بالإضافة إلى أنه يتم حاليا التحضير للحملة الإنتخابية للرئاسيات، والتنسيق خط واحد لبناء الجزائر تحت قيادة الرئيس بوتفليقة.

مؤكدا أن حزب “تاج” يعتز بحصيلة الرئيس بوتفليقة وسيعمل على ترقيتها وتحسين كل المكاسب مستقبلا من أجل مستقبل زاهر.