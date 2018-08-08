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انطلاق مرحلة إجراء المقابلات والاختبارات اليوم

توجيه أزيد من 69 بالمائة من الطلبة الجدد حسب رغباتهم الأولى

  07 أوت 2018 - 23:57   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
توجيه أزيد من 69 بالمائة من الطلبة الجدد حسب رغباتهم الأولى

تمكن أزيد من 69 بالمائة من الطلبة الجدد من التوجه حسب رغباتهم الأولى في التخصصات الجامعية والبالغ عددهم قرابة 185 ألف طالب، فيما لم تتجاوز نسبة الطلبة غير الموجهين 3.18 بالمائة، وذكر المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي طاهر حجار أن المرحلة الثانية للتسجيل الأولي وإجراء المقابلات والاختبارات تنطلق اليوم لتتواصل إلى غاية 12 أوت الجاري.

 

أوضح حجار، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر دائرته الوزارية، أن عدد الناجحين الذين أجروا التسجيل الأولي بلغ 265.822 طالب، أي ما يمثل 96.17بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين الذي بلغ 276.391 طالب، فيما بقي 10.569 طالب لم يقوموا بعد بالتسجيل الأولي، أي بنسبة 3.82 بالمائة، وعن تفاصيل عملية التوجيه، كشف حجار أن 184.771 طالب تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى، وهم يمثلون نسبة 69.51 بالمائة من عدد المسجلين، فيما بلغ عدد الموجهين حسب رغبتهم الثانية 36.499 طالب، أي بنسبة 13.73 بالمائة، بينما تمتوجيه 20.495 طالب حسب رغبتهم الثالثة وهم يمثلون نسبة 7.71 بالمائة. في ذات السياق أكد حجار أن عدد الطلبة الموجهين حسب رغبتهم الرابعة والأخيرة، قد بلغ 13.597طالب وهم يمثلون نسبة 5.12 بالمائة من عدد المسجلين، فيما لم يتجاوز عدد الطلبة غير الموجهين 10.495 أي ما يمثل نسبة 3.18 بالمائة، وحسب الإحصائيات التي قدمها الوزير، فقد نال فرع التسجيل ضمن الجامعات والمراكز الجامعية حصة الأسد، حيث شهد تسجيل 224.221 طالب يمثلون نسبة 87.81 بالمائة من عدد الطلبة الموجهين، في حين تم تسجيل نسب توجيه ضئيلة بالنسبة للفروع ذات التسجيل الوطني حيث بلغت نسبة 3.06 بالمائة ما يعادل 8.569 بالمائة، فيما سجلت نسبة 1.33 بالمائة بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة، أي ما يعادل 3.402 طالب، فيما لم تتجاوز نسبة الموجهين إلى معاهد العلوموالتكنولوجيا التطبيقية نسبة 0.35 بالمائة يمثلها 889 طالب.

وفي الشأن ذاته، ذكر حجار أن المرحلة الثانية للتسجيل الأولي وإجراء المقابلات والاختبارات تنطلق اليوم لتتواصل إلى غاية 12 أوت الجاري، بينما حددت فترة معالجة الرغبات للمرحلة الثانية من 13 إلى 16 أوت وخلال هذه المرحلة، يتم اقتراح قائمة الفروع التي يمكن للطلبة الالتحاق بهابفضل معدلاتهم مع إمكانية إدخال أربع رغبات على الأكثر، وتتم المعالجة بالأخذ بعين الاعتبار الرغبات الجديدة وقدرات الاستقبال بالمؤسسات الجامعية، فيما يتمالإعلان عن نتائج المرحة الثانية للتوجيه يوم 16 أوت الجاري عبر الموقع www.orientation.esi.dz، وذكر الوزير أن التسجيلات الجامعية النهائية ستتم من 2 إلى 06 سبتمبر المقبل، فيما سيتم فتح الأرضية المخصصة لطلبات الإيواء على فترتين الأولى من 8 إلى 16 أوت الجاري والثانية من 2 إلى 16 سبتمبر.

نبيل شعبان

 

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