رؤساء البلديات عاجزون عن جلب موارد لتمويل ميزانيات بلدياتهم

الأميار يتعمّدون تجاهل وسائل خلق الثروة

استغلال الممتلكات المحلية المهملة أفضل وسيلة لتحقيق التوزان المالي

فشلت البلديات في السنة الأولى من إقرار الحكومة بعجزها التام عن تقديم إعانات مالية لها، حيث اضطرّت إلى تسديد ما يفوق 12 مليار دينار من ديون الكهرباء والغاز والهاتف والإنترنت، المتراكمة منذ سنتي 2016 و2017، في الوقت الذي تسجّل مصالح الداخلية تأخّرا في خطوات البلديات نحو البحث عن مصادر تمويل جديدةتسمح لها برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتقليص من تبعيتها لميزانية الدولة.

رغم الارتفاع الطفيف في مستوى تحصيل الجباية المحلية خلال الأشهر التي تلت إعلان الحكومة جعل البلدية نواة الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي، بنسبة قدرت من قبل مصالح الضرائب بنحو 8 بالمائة،ما يقابل 421 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، مقابل 390 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2016، إلا أنّ الحكومة اضطرّت إلى دفع ديون البلديات المتراكمة خلال هذين السنتين، والمتعلقة بالكهرباء والغاز والهاتف والإنترنت، والتي تفوق قيمتها 12 مليار دينار. ويعتبر ذلك فشلا من قبل البلديات في تجسيد تطلّعات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي الذي ينطلق من النواة الأولى، وفقا لما يصفها به وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

الاعتماد على الطاقة الشمسية في المدارس، المساجد والإدارات المحلية

لتقليص قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء، لجأت الحكومة إلى الاعتماد على استغلال الطاقة الشمسية في الهياكل التابعة للبلدية، لاسيما المدارس والمساجد، التي تعتبر من أكثر الهياكل التي تثقل كاهل البلدية. وأكدت وزارة الداخلية أنّ تعميم تجهيز المدارس النموذجية بالطاقة الشمسية سيكون مع الدخول الاجتماعي المقبل، مع السعي لتعميمها لاحقا عبر كافة مدارس الوطن.

هذه هي مصادر التمويل الجديدة المنتظر تحريكها

يعتبر تثمين الموارد المحلّية، لا سيما المحلات التجارية والأسواق المهجورة، وكذا مواقف السيارات العشوائية، أحد أبرز المصادر التي تضمن مداخيل إضافية للبلديات. كما لا ينبغي على المنتخبين الجدد إغفال المصادر الناجمة عن تثمين الموارد السياحية، لا سيما عبر بلديات عريقة تزخر بالمواقع الأثرية والحمامات المعدنية، على غرار المناطق الحدودية بالولايات الشرقية التي أهملها المسؤولون المتعاقبون، رغم القيمة المضافة الكبيرة التي يمكن أن تقدّمها لخزينة البلدية والولاية. بالإضافة إلى المقاهي الرياضية بالأحياء الشعبية العريقة وكذا المذابح العمومية التي طالها الإهمال وبعضها اندثر.

وتعوّل الحكومة على تحويل البلدية من هيئة إدارية مختصّة في استخراج الوثائق فقط واعتمادها على أموال الدّولة إلى بلدية اقتصادية بامتياز، من خلال مساعدتها في خلق مناطق نشاطات مصغّرة، من أموال الصندوق الوطني للتضامن والجماعات المحلية،وتكليف الأميار بلعب دور وزراء الاقتصاد والصناعة في استقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة والمصغّرة، من خلال إقناعهم بالامتيازات التيتُمكّن المتعاملين الاقتصاديين من تجار وصناعيين ورجال أعمال بالمنطقة من التنافس أكثر لرفع القدرة الإنتاجية وتوظيف أكبر عدد من العمال، مما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، باعتباره أحد مهام المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني، والمساهمة في رفع مستوى النمو الاقتصادي الوطني. ومن بين أبرز المشاريع الاقتصادية النائمة، تلك المتعلقة برسكلة النفايات، التي تقرّ وزارة البيئة بأنها تمثل ما قيمته 2 مليار دينار إلا أنها بقيت مهملة، بالإضافة إلى ما يعرف بالأسواق الباريسية، المعروف أنها تعمل نصف يوم بداية من الساعة السابعة إلى منتصف النهار، وتدرّ مداخيل كبيرة لميزانيات البلديات.

الداخلية تطالب بمفتّش مالي متخصص لمتابعة تحصيل الجباية المحلية

وسجّلت مصالح الداخلية تأخّرا في عمليات التحصيل الجبائي على مستوى الجماعات المحلية، لكنها ألقت جزءا من المسؤولية على كاهل وزارة المالية، التي طالبتها بتخصيص مفتش مالي متخصص على مستوى كل بلدية، يعمل تحت سلطة رئيس البلدية، ويسهر على متابعة عملية التحصيل الجبائي.