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اكتشاف 7 أبقار مصابة في مذبح روسيو

الحمى القلاعية تزحف نحو العاصمة!

  08 أوت 2018 - 00:13   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
الحمى القلاعية تزحف نحو العاصمة!

أكد المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي اكتشاف إصابة 7 رؤوس من الأبقار بالحمى القلاعية على مستوى مذبح حسين داي بالجزائر العاصمة، في الوقت الذي حذرت فيه المصالح الفلاحية منذ أيام من انتشار المرض.

 

أوضح مباركي أن فرقة البياطرة العاملة على مستوى مذبح حسين داي بالعاصمة قد تمكنت أمس من اكتشاف أعراض الإصابة بداء الحمى القلاعية لدى سبعة رؤوس من الأبقار، كانت موجهة للذبح، قبل أن يتم  التدخل الفوري لذبح تلك الرؤوس والتخلص منها وضمان عدم توجيهها للاستهلاك البشري.

في السياق ذاته، قال المفتش البيطري الولائي بالنيابة إنه منذ ظهور أعراض هذا الداء الوبائي في أول بؤرة له، والتي تم الإبلاغ عنها في 21 جوان المنصرم بولاية تيزي وزو، تم اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية اللازمة لضمان عدم ظهور أي بؤرة للداء وسط قطعان الماشية الموجودة بإقليم العاصمة، حتى إذا كانت هذه الأخيرة  رؤوس الماشية بالولاية أقل أهمية من حيث تعدادها، مقارنة بولايات أخرى من الوطن المعروفة بتربية المواشي.

وأكد مباركي عدم تسجيل أي إصابة بوباء الحمى القلاعية وسط رؤوس الماشية في العاصمة، في حين تم رصد حالات إصابة بالداء لدى رؤوس الأبقار التي كانت موجهة للذبح على مستوى مذبح حسين داي، وقد وصل إجمالي الإصابات المسجلة إلى 20 إصابة، آخرها المسجلة أمس، وتبين أن رؤوس الأبقار المصابة كانت قادمة من ولايات أخرى عرفت ظهور الداء في الفترة الأخيرة.

وكانت عملية تلقيح رؤوس الماشية بالعاصمة ضد داء الحمى القلاعية خلال الفترة الماضية لتنتهي -حسب مباركي- مع نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية المنصرم، مضيفا أن تعداد رؤوس الماشية بالعاصمة يتراوح بين 9 و10 آلاف رأس.

وعقدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صفقة لاقتناء مليوني جرعة من اللقاح في إطار الإجراءات المتعلقةبمكافحة الحمى القلاعية، مؤكدة انتشار الوباءالفيروسي في عشر ولايات، وحثت الوزارة المفتشين البيطريين لكل الولاياتعلى ضمان مراقبة عمليات ذبح الأضاحي في عيد الأضحى مع احترام القواعدالصحية السارية على مستوى الأسواق ونقاط البيع الأخرى مع تسليم الشهاداتالصحية لمرافقة الماشية، لاسيما بالنسبةللمربين الذين يتنقلون نحو ولايات أخرى.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة بمناسبة عيد الأضحى، ذكرت الوزارة تحديد نقاط البيع بمرسوم ولائي، مع وضع كل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة البيطرية وتنظيم تنقل القطيعانطلاقا من الولاياتالتي توفر الغنم، بوضع شهادة الصحة الجيدة مع الإشارة إلى وسيلة النقل،ويتعلق الأمر أيضا بالتواصل والتحسيس حول تسمين الغنم خلال فترة ما قبلالعيد وبث معلومات تلفزيونية حول التطبيقات الجيدة لتربية الغنم وذبحالأضحية،فضلا عن فتح المذابح وتجنيد فرق متنقلة من أجل مراقبة هياكل ذبح الأضاحي يوم العيد.

وسيلة قرباج

 

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