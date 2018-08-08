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احتالت على 8 أشخاص من خلال تزوير وثائق وأختام

الإطاحة بعصابة تتزعمها امرأة تبيع شققا راقية باسم ديوان التسيير العقاري

  08 أوت 2018 - 00:15   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
الإطاحة بعصابة تتزعمها امرأة تبيع شققا راقية باسم ديوان التسيير العقاري

أطاحت كتيبة الدرك الوطني للشراقةبعصابة تتكون من ثلاثة أشخاص تترأسهم امرأة، تنشط في إقليم ولاية الجزائر،تحترف النصب والاحتيال باستعمال التزوير واستعمال المزور. وحسب بيان للدرك الوطني فإن العصابة قد قامتبالنصب على 08 ضحايا  لحد الآن، ينحدرون من عدّة ولايات منها  الجزائر، تيزي وزو، تيبازة.

تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الفارط، عندما تلقت عناصر الدرك الوطني بالمنظر الجميل بالشراقة شكوى من طرف أحد المواطنين، مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال، بعدما دفع مبلغا ماليا يقدر بـ 550 مليون سنتيم دفعة أولىمن أجل الحصول على شقة تابعة لمشروع إنجاز مساكن ترقوية بوثائق مزورة. وبعد التحريات اتضح أن الأمر لا يتعلق بقضية نصب واحتيال بسيطة من طرف مجرم أو مجرمين وإنما يتعلق بشبكة محترفةمتكونة من 3 أشخاص تترأسها امرأة، كانت تقوم بالنصب والاحتيال على الضحايا من خلال إيهامهم بوجود شقق راقية للبيع،من خلال منحهم وثائق إدارية مزورة ومؤشرة بأختام مقلدة مسجلة باسم ديوان التسيير العقاري.وكانت هذه العصابة تدّعي أن المرأة الموقوفة رئيسة قسم إحدى فروع ديوان الترقية والتسيير العقاري التابعة لولاية الجزائر. وأضاف بيان الدرك الوطني أنالتحقيق أسفر عن إحصاء نحو 08 ضحايا لحد الساعة، ينحدرون من عدّة ولايات منها  الجزائر، تيزي وزو، تيبازة،حيث تم سلبهم مبلغا ماليا بنحو 06 ملايير سنتيم، في حين تمّ استرجاع الوثائق الإدارية المزورةوكذا بعض الأختام المهيأة للتقليد والمواد المستعملة في التزوير. وتعتبر هذه العملية الثانية خلال أسابيع بعدما تمكنت عناصر أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بثلاثة أشخاص مشتبه بهم في عمليات نصب واحتيال، تزوير واستعمال المزور، تقليد أختام ودمغات هيئات رسمية، حيث تجاوز عدد ضحاياهم 37 في قضية الحال التي عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، حيث تلقت مكالمة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري، مفادها وجود شخص يحمل وثيقة مزورة، بعد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، وتبيّن أن الوثيقة فعلا مزوّرة، وبعد التحقيق مع صاحبها اتضح أن الضحية تعرض للنصب والاحتيال من قبل ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، اثنان منهم صاحبا وكالات عقارية، والثالث إطار سام متقاعد. وبالتحري حول الأشخاص المشتبه بهم، تقدم إلى أمن المقاطعة عدّة ضحايا مصحوبين بوثائق وعقود مزوّرة، وتجاوز عددهم 37 ضحية.

أسامة سبع

 

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