نكاز يسدد "غرامات المنقبات" في الدنمارك

يعتزم رجل الأعمال والناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز دفع الغرامات التي صدرت بموجب القانون الجديد لحظر النقاب في الدنمارك.

وحسب ما نقلت قناة الجزيرة فإن نكاز أكد لوسائل إعلام دنماركية أنه يعتزم زيارة الدنمارك الشهر المقبل لدفع غرامات صدرت في حق نساء منقبات بعد دخول قانون حظر النقاب في الفاتح أوت الجاري.

وعرف نكاز في وسائل الإعلام العالمية بـ"محامي المنقبات" بعدما سدد الغرامات المفروضة على النساء في 6 دول أوروبية.

وقال نكاز أنه رغم معارضته شخصيا للنقاب، فإنه يدافع عن الحق في ارتدائه والحق في عدم ارتداء الحجاب.