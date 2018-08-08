التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية محور اجتماع لجنة حقوق الإنسان للاتحاد الإفريقي

شكل موضوع التجربة الجزائرية الرائدة في المصالحة الوطنية محور تدخل للنائب بالمجلس الشعبي الوطني لمين عصماني في اجتماع لجنة العدل و حقوق الانسان للبرلمان الإفريقي, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس

و في هذا الإطار, عرض النائب عصماني,الذي يعد عضوا بلجنة العدل و حقوق الانسان للبرلمان الافريقي, تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية و المصادقة عليها من طرف الشعب في استفتاء شعبي, "تجسيدا لإرادة الاستقرار و الأمن" كما تطرقت اللجنة أيضا إلى مسائل تصب في مجال اختصاصها, على غرار "مكافحة الفساد في إفريقيا" و "حقوق الإنسان و الآليات التي من شأنها المساهمة و الدفع بترقيتها" و من جهتها, تطرقت النائب أميرة سليم, عضو لجنة التعاون و العلاقات الدولية و تسوية النزاعات بالبرلمان الإفريقي إلى مسألة الأمن و السلم في القارة الإفريقية و الوضع الأمني و التهديد الإرهابي في منطقة الساحل و استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر

كما تناولت اللجان الأخرى الخطة الاستراتيجية لـ(2018-2023) للبرلمان الإفريقي و التي "تضع ضمن أولوياتها تعزيز المهام التشريعية للبرلمان و التأكيد على تعزيز الشراكة و التنسيق و الاتصال و القدرات المؤسساتية للبرلمان الإفريقي", يضيف البيان.للإشارة, تعقد اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي اجتماعاتها من 4 إلى 11 أغسطس بميدرند الجنوب إفريقية