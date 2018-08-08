تغطية المدارس بالطاقات المتجددة خلال 3 سنوات

شريط الاخبار
المحور اليومي تواصل مسيرتها وتتمسك بمبادئ نذير بن سبع في الذكرى الرابعة لوفاته الإطاحة بعصابة تتزعمها امرأة تبيع شققا راقية باسم ديوان التسيير العقاري تدمير مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى الحمى القلاعية تزحف نحو العاصمة! الجزائر تستنفر حدودها للتصدي لعودة الدواعش الفارّين من سوريا الأميار يتعمّدون تجاهل وسائل خلق الثروة توجيه أزيد من 69 بالمائة من الطلبة الجدد حسب رغباتهم الأولى رئيس فدرالية الموّالين يطمئن بتوفر الأضاحي بأسعار معقولة الجزائريون يدخرون 50 مليون سنتيم سنويا لإحياء المناسبات الحكومة تخلّص القطاع العمومي من الديون انخفاض محسوس في أسعار الدجاج 13.5 بالمائة نسبة تراجع واردات ايني الإيطالية من الغاز الجزائري تحويل 12 ألف سيارة إلى سير غاز في ظرف 6 أشهر 1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري مضاربة السماسرة تلهب الأسعار ووزارة الفلاحة في قفص الاتهام الجمارك والشرطة لكبح النزيف الحاد للعملة نحو الخارج عبء الرسوم والقروض البنكية وترهل الألات أثروا على الوضع المالي للمؤسسات ظلاميون يريدون إعادة الجزائر إلى العصور الوسطى لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية البويرة بوبكر مخالفي إحباط محاولة تهريب 351 قنطار قمح كانت في طريقها للبيض والنعامة استحداث لجان ولائية لجمع جلود أضاحي العيد عبر 6 ولايات نموذجية الداخلية تؤكد التكفل بالمتضررين من فيضانات عين قزام أنا أخوض حملة انتخابية للرئيس وأتحمّل كامل مسؤولياتي أزيد من 400 ألف طالب جديد يتعرفون على توجيهاتهم الجامعية اليوم ارتفاع طفيف لأسعار النفط في السوق الدولية إحباط محاولات حرقة 1116 شخص منذ بداية السنة الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها 150 ألف بناية مهددة بالفيضانات والحكومة مجبرة على إنجاز سدود الرئيس الفنزويلي مادورو ينجو من محاولة اغتيال ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست تسوية وضعية المواطنين من صف 2008 تجاه الخدمة الوطنية وكالات سياحية تبيع الوهم للسياح الجزائريين وتحتال عليهم! المتخوفون من العهدة الخامسة متيقنون من فوز بوتفليقة الحكومة تأمر بتسوية جميع ملفات العقار الفلاحي قبل نهاية 2018 توقيف شخصين بالحراشيروجانالمهلوسات بعد اقتنائها بوصفات مزورة ميهوبي يندد بمنع الحفلات الفنية ويؤكد حرص الحكومة على التصدي للخطاب المتطرف رئاسة الجمهورية تخصص مبلغ 1.5 مليار دولار لتمديد خطوط نقل الميترو تدوين الشكاوى لمحاربة الابتزاز والرشوة وسرقة الأمتعة ابراهيم غالي يعبر عن ارتياحه لقرارات المحكمة الأوروبية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تغطية المدارس بالطاقات المتجددة خلال 3 سنوات

تغطية المدارس بالطاقات المتجددة خلال 3 سنوات

  08 أوت 2018 - 14:02   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الوطني
تغطية المدارس بالطاقات المتجددة خلال 3 سنوات

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء، بغليزان، أن الدولة تهدف إلى ضمان تغطية حاجيات المدارس الابتدائية للوطن بالطاقات المتجددة خلال السنوات الثلاث المقبلة

وذكر الوزير خلال إشرافه ببلدية غليزان على تدشين وتسمية مجمع مدرسي مزود بالطاقة الشمسية، مدرسة نموذجية، باسم الشهيد ميلود عامر محمد، في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية "هدفنا هو ضمان تغطية جميع المؤسسات التربوية للطور الابتدائي على المستوى الوطني بالطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية" 

مبرزا أنه "من الضروري عقلنة وترشيد استهلاك الطاقات".وأضاف أنه تم بلوغ لحد الآن تزويد 500 مدرسة ابتدائية عبر التراب الوطني بتجهيزات الطاقات المتجددة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن العملية ستسمح بتوفير الطاقات الكلاسيكية لحاجيات عمومية أخرى 

 وأعرب بدوي أيضا، عن طموح الدولة لتعميم استعمال الطاقات المتجددة على مستوى المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي إلى جانب هياكل عمومية لقطاعات أخرى مؤكدا أن الحكومة قد اتخذت جميع التدابير لضمان دخول تربوي في أفضل الظروف وذلك تطبيقا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات