تغطية المدارس بالطاقات المتجددة خلال 3 سنوات

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء، بغليزان، أن الدولة تهدف إلى ضمان تغطية حاجيات المدارس الابتدائية للوطن بالطاقات المتجددة خلال السنوات الثلاث المقبلة

وذكر الوزير خلال إشرافه ببلدية غليزان على تدشين وتسمية مجمع مدرسي مزود بالطاقة الشمسية، مدرسة نموذجية، باسم الشهيد ميلود عامر محمد، في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية "هدفنا هو ضمان تغطية جميع المؤسسات التربوية للطور الابتدائي على المستوى الوطني بالطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية"

مبرزا أنه "من الضروري عقلنة وترشيد استهلاك الطاقات".وأضاف أنه تم بلوغ لحد الآن تزويد 500 مدرسة ابتدائية عبر التراب الوطني بتجهيزات الطاقات المتجددة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن العملية ستسمح بتوفير الطاقات الكلاسيكية لحاجيات عمومية أخرى

وأعرب بدوي أيضا، عن طموح الدولة لتعميم استعمال الطاقات المتجددة على مستوى المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي إلى جانب هياكل عمومية لقطاعات أخرى مؤكدا أن الحكومة قد اتخذت جميع التدابير لضمان دخول تربوي في أفضل الظروف وذلك تطبيقا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة