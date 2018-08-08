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العملية تستمر إلى غاية الـ12 من أوت

انطلاق مرحلة الاختبارات والمقابلات للالتحاق بالمعاهد والمدارس العليا

  08 أوت 2018 - 20:56   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
انطلاق مرحلة الاختبارات والمقابلات للالتحاق بالمعاهد والمدارس العليا

انطلقت أمس المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية والتي ستستمر إلى 12 أوت ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات والمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس الإمامة والإرشاد.

 

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه ستتم في الفترة الممتدة ما بين 13 و16 أوت المقبل، أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون يوم 16 أوت، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن فتح البوابة المخصصة للإيواء حدد في الفترة الممتدة ما بين 08 إلى 15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 إلى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

وأوضحت الوزارة أن مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل تكون من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر آخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 ، وقد انطلقت المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية وتكون من الـ 08 إلى الـ 12 أوت ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات  STAPS الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم إليها وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس الإمامة والإرشاد.

من جهة أخرى ذكر المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس بمقر دائرته الوزارية، أن عدد الناجحين الذين أجروا التسجيل الأولي بلغ 265.822 طالب، أي ما يمثل 96.17 بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين الذي بلغ 276.391 طالب، فيما لم يسجل بعد 10.569 طالب التسجيل الأولي، أي بنسبة 3.82 بالمائة، وعن تفاصيل عملية التوجيه، كشف حجار أن 184.771 طالب تم توجيههم نحو رغبتهم الأولى، وهم يمثلون نسبة 69.51 بالمائة من عدد المسجلين، فيما بلغ عدد الموجهين إلى رغبتهم الثانية 36.499 طالب، أي بنسبة 13.73 بالمائة، بينما تمتوجيه 20.495 طالب حسب رغبتهم الثالثة وهم يمثلون نسبة 7.71 بالمائة، بالإضافة إلى أن عدد الطلبة الموجهين حسب رغبتهم الرابعة والأخيرة، فقد بلغ 13.597طالب هم يمثلون نسبة 5.12 بالمائة من عدد المسجلين، فيما لم يتجاوز عدد الطلبة غير الموجهين 10.495 أي ما يمثل نسبة 3.18 بالمائة..

نبيل شعبان

 

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