استنادا على حصيلة لمصالح الحماية المدنية ومقارنة بسنة 2017

تراجع محسوس في عدد الحرائق المسجلة منذ بداية موسم الصيف بتيزي وزو

سجلت ولاية تيزي وزو تراجعا ملحوظا في عدد الحرائق المحصاة منذ شهر جوان المنصرم مقارنة بالسنة الماضية 2017 أين احتلت الولاية المراكز الأولى وطنيا من حيث عدد الحرائق وما خلفته من خسائر في الثروة الغابية وحتى البشرية منها.

أكد المكلف بالإعلام بالنيابة لدى مديرية الحماية المدنية لتيزي وزو، أن مختلف الوحدات التابعة لمصالحها سجلت خلال شهر جوان حريقين اثنين فقط، حيث أن الحريق الأول عرفته بلدية إرجن تسببب في إتلاف 2.5 هكتار من الأحراش في حين أن الحريق الثاني سجلته بلدية ذراع الميزان جنوب الولاية ومس بالدرجة الأولى مساحة جد معتبرة من الأراضي المزروعة بالقمح قدرت بـ3 هكتارات. هذه الحصيلة تبقى بعيدة عن نظيرتها المسجلة في 2017 أين سجل وفي نفس الفترة 17 حريقا تسبب في إتلاف 8 هكتارات من الغطاء الغابي، 07 هكتارات من الأحراش و9 هكتارات من القمح و266 حزمة علف وأكثر من 387 شجرة مثمرة. اما بخصوص شهر جويلية المنصرم فقد أحصت مديرية الحماية المدنية فقد سجل 23 حريقا كان وراء إتلاف 09 هكتارات من الغطاء الغابي، 34.5 هكتار من الأحراش، 15.5 هكتار من القمح 82 حزمة علف و967 شجرة مثمرة، وهي الحصيلة التي تبقى بعيدة عن تلك المسجلة في نفس الفترة خلال 2017 أين بلغ عدد الحرائق المندلعة عبر إقليم الولاية ذروتها استنادا على أرقام مصالح الحماية المدنية التي أكدت تسجيل 177 حريقا خلفت خسائر جد معتبرة من بينها 899 هكتار من الغابات، 574 هكتار من الأحراش، 1159 هكتار من الحشائش و23 هكتارا من القمح ناهيك عن 759 حزمة علف وأكثر من 67524 من الأشجار المثمرة. من ناحية أخرى وعن الأسباب التي أدت إلى تراجع عدد الحرائق وانخفاض الخسائر المترتبة عنها، أرجع الملازم سمير حميدي المكلف بالإعلام ذلك إلى تنامي الوعي في أوساط السكان بعد الحرائق التي شهدتها الولاية العام الماضي والتي كان العامل البشري سببا في اندلاعها بنقاط متفرقة من تراب الولاية، فضلا عن الحملة التحسيسية التي أطلقتها مصالح الحماية المدنية والتي جابتمختلف قرى بلدية الولاية وحققت صدى لدى المواطنين وأثبتت نجاحها في الميدان نظرا لتقلص عدد الحرائق المسجلة ولأول مرة بتيزي وزو. أما في الشق الآخر المتعلق بموسم الاصطياف، قال ذات المتحدث إن مصالح الحماية المدنية وعبر وحداتها الموجودة في المدن الساحلية، قامت بإحصاء 106850 مصطاف توافدوا على منطقتي تيقزيرت وأزفون خلال شهر جوان المنقضي. كما نفذت ذات المصالح 123 تدخلا ما سمح بإنقاذ 17 شخصا من الغرق مع نقل 94 شخصا آخر إلى مصلحتي الاستعجالات بكل من مستشفى المدينتين. من جهة أخرى وعن حصيلة حوادث المرور أحصت تيزي وزو 151 حادثا، خلال شهر جويلية الماضي تسبب في وفاة 07 أشخاص وإصابة 182 آخرين.