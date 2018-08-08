يستلمونها قبل أمتعتهم ويمنع عليهم نقل قارورات إضافية

عبوات ماء زمزم مجانا للحجاج في مطارات الجزائر

سَيودع الحجاج الجزائريون عبوات مياه زمزم عند السفر من جدة إلى الجزائر، حيث سيجدونها في انتظارهم بمطارات الوصول الخمس المنتشرة عبر التراب الوطني، في خطوة تهدف لتقليل العبء على الحاج، إذ تم مباشرة نقل هذه العبوات وستحط أول رحلة بمطار ورقلة.

ولأول مرة في تاريخ تنظيم عملية الحج، سيتم هذا الموسم شحن عبوات مياه زمزم الخاصة بالحجاج الجزائريين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة باتجاه مطارات الوصول الخمس بالجزائر بعد التعاقد مع شركة الزمازمة، ويحصل عليها الحاج بمطار الوصول قبل استلام أمتعته مجانا، في حين يمنع عليهم نقل عبوات إضافية، حسب ما كشف عنه الديوان الوطني للحج والعمرة، في صفحته الرسمية على موقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك، أمس، وتقدر الكميات التي سيتم نقلها على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية بـ 190 طن.

وقد تعود حجاجنا الميامين خلال السنوات السابقة على حمل عبوات ماء زمزم وشحنها مع حقائبهم في المطار، أما هذه السنة فلن يرى-حسب منشور الديوان-الحاج الجزائري عبوة ماء زمزم الخاصة به إلا في مطار الوصول، إذ سيجنب عناء التفكير في حملها بمطار الإقلاع خاصة وأن عدد معتبر من حجاجنا الميامين من كبار السن.

وتقدر سعة عبوات ماء زمزم المرخص بها للحجاج على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية وكذا الجوية السعودية وطيران ناس التي دخلت السوق الجزائري قبل فترة، وتشارك لأول مرة في هذه العملية، بـ 5 لتر لكل حاج، حسب ما كان متعاملا به سابقا، غير أن بعض الجزائريين يقومون بإخفاء قارورات مياه زمزم الصغيرة وسط أغراضهم للإفلات من الرقابة في مطارات المملكة، لتوزيعها على الأهل والأقارب عند زيارتهم بعد بلوغ أرض الوطن، أو تقديمها لبعض المرضى أملا في الشفاء.

وتكون الـ 5 لتر من ماء زمزم التي تمنح للمعتمرين أو الحجاج معبأة في قارورات خاصة، يقوم الديوان الوطني للحج والعمرة ومعظم وكالات السياحة والأسفار باقتنائها لفائدة الحجاج الذين تنقلوا معهم الى البقاع المقدسة.

يشار إلى أن الحجاج الجزائريين يواصلون التنقل إلى البقاع المقدسة منذ الـ25 جويلية الماضي .