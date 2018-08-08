شريط الاخبار
تنسيق أمني لمنع تسلل الدواعش في شبكات تهريب المواشي إبعاد الجيش عن مسائل لا تعنيه واجب وطني أويحيى يلغي عطلته لمنع تكرار سيناريو صائفة 2014 الجزائر وفرنسا تناقشان الوضع في ليبيا ومالي تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 20 عنصر إسناد جويلية الماضي عبوات ماء زمزم مجانا للحجاج في مطارات الجزائر تراجع محسوس في عدد الحرائق المسجلة منذ بداية موسم الصيف بتيزي وزو فقدنا شخصية وطنية فذّة لها بصمتها في التاريخ انطلاق مرحلة الاختبارات والمقابلات للالتحاق بالمعاهد والمدارس العليا محظوظون بالانتماء إلى مشروعك وعازمون على صونه أسعارالبطاطا ستواصل الارتفاع بسبب المضاربة أسعار الخضر والفواكه تلتهب أياما قبل عيد الأضحى المحور اليومي تواصل مسيرتها وتتمسك بمبادئ نذير بن سبع في الذكرى الرابعة لوفاته الإطاحة بعصابة تتزعمها امرأة تبيع شققا راقية باسم ديوان التسيير العقاري تدمير مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى الحمى القلاعية تزحف نحو العاصمة! الجزائر تستنفر حدودها للتصدي لعودة الدواعش الفارّين من سوريا الأميار يتعمّدون تجاهل وسائل خلق الثروة توجيه أزيد من 69 بالمائة من الطلبة الجدد حسب رغباتهم الأولى رئيس فدرالية الموّالين يطمئن بتوفر الأضاحي بأسعار معقولة الجزائريون يدخرون 50 مليون سنتيم سنويا لإحياء المناسبات الحكومة تخلّص القطاع العمومي من الديون انخفاض محسوس في أسعار الدجاج 13.5 بالمائة نسبة تراجع واردات ايني الإيطالية من الغاز الجزائري تحويل 12 ألف سيارة إلى سير غاز في ظرف 6 أشهر 1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري مضاربة السماسرة تلهب الأسعار ووزارة الفلاحة في قفص الاتهام الجمارك والشرطة لكبح النزيف الحاد للعملة نحو الخارج عبء الرسوم والقروض البنكية وترهل الألات أثروا على الوضع المالي للمؤسسات ظلاميون يريدون إعادة الجزائر إلى العصور الوسطى لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية البويرة بوبكر مخالفي إحباط محاولة تهريب 351 قنطار قمح كانت في طريقها للبيض والنعامة استحداث لجان ولائية لجمع جلود أضاحي العيد عبر 6 ولايات نموذجية الداخلية تؤكد التكفل بالمتضررين من فيضانات عين قزام أنا أخوض حملة انتخابية للرئيس وأتحمّل كامل مسؤولياتي أزيد من 400 ألف طالب جديد يتعرفون على توجيهاتهم الجامعية اليوم ارتفاع طفيف لأسعار النفط في السوق الدولية إحباط محاولات حرقة 1116 شخص منذ بداية السنة الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. عبوات ماء زمزم مجانا للحجاج في مطارات الجزائر

يستلمونها قبل أمتعتهم ويمنع عليهم نقل قارورات إضافية

عبوات ماء زمزم مجانا للحجاج في مطارات الجزائر

  08 أوت 2018 - 21:28   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الوطني
عبوات ماء زمزم مجانا للحجاج في مطارات الجزائر

سَيودع الحجاج الجزائريون عبوات مياه زمزم عند السفر من جدة إلى الجزائر، حيث سيجدونها في انتظارهم بمطارات الوصول الخمس المنتشرة عبر التراب الوطني، في خطوة تهدف لتقليل العبء على الحاج، إذ تم مباشرة نقل هذه العبوات وستحط أول رحلة بمطار ورقلة.

ولأول مرة في تاريخ تنظيم عملية الحج، سيتم هذا الموسم شحن عبوات مياه زمزم الخاصة بالحجاج الجزائريين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة باتجاه مطارات الوصول الخمس بالجزائر بعد التعاقد مع شركة  الزمازمة، ويحصل عليها الحاج بمطار الوصول قبل استلام أمتعته مجانا، في حين يمنع عليهم نقل عبوات إضافية، حسب ما كشف عنه الديوان الوطني للحج والعمرة، في صفحته الرسمية على موقع التفاعل الاجتماعي  فايسبوك، أمس، وتقدر الكميات التي سيتم نقلها على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية بـ 190 طن.

وقد تعود حجاجنا الميامين خلال السنوات السابقة على حمل عبوات ماء زمزم وشحنها مع حقائبهم في المطار، أما هذه السنة فلن يرى-حسب منشور الديوان-الحاج الجزائري عبوة ماء زمزم الخاصة به إلا في مطار الوصول، إذ سيجنب عناء التفكير في حملها بمطار الإقلاع خاصة وأن عدد معتبر من حجاجنا الميامين من كبار السن.

وتقدر سعة عبوات ماء زمزم المرخص بها للحجاج على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية وكذا الجوية السعودية وطيران ناس التي دخلت السوق الجزائري قبل فترة، وتشارك لأول مرة في هذه العملية، بـ 5 لتر لكل حاج، حسب ما كان متعاملا به سابقا، غير أن بعض الجزائريين يقومون بإخفاء قارورات مياه زمزم الصغيرة وسط أغراضهم للإفلات من الرقابة في مطارات المملكة، لتوزيعها على الأهل والأقارب عند زيارتهم بعد بلوغ أرض الوطن، أو تقديمها لبعض المرضى أملا في الشفاء.

وتكون الـ 5 لتر من ماء زمزم التي تمنح للمعتمرين أو الحجاج معبأة في قارورات خاصة، يقوم الديوان الوطني للحج والعمرة ومعظم وكالات السياحة والأسفار باقتنائها لفائدة الحجاج الذين تنقلوا معهم الى البقاع المقدسة.

يشار إلى أن الحجاج الجزائريين يواصلون التنقل إلى البقاع المقدسة منذ الـ25 جويلية الماضي .

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات