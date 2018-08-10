إلغاء مؤقت لبعض الرحلات ما بين 10 و 16 أوت الجاري

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أمس في بيان لها عن إلغاء مؤقت لبعض الرحلات في وسط و شرق و جنوب -شرق البلاد بسبب نقص في قاطرات نقل السافرين و ذلك خلال الفترة ما بين 10 إلى 16 اغسطس الجاري

وأضاف بيان الشركة أن هذا الإلغاء يمس الرحلات ما بين الجزائر-قسنطينة ذهابا و ايابا (قطار 1 و 2) وأيضا تلك الخطوط التي تضمنها قطارات "رحلات البحر" ويتعلق الأمر بالرحلات المبرمجة ما بين تقرت و بسكرة و عين توتة باتجاه سكيكدة فضلا عن الرحلات ما بين قسنطينة وجيجل.

وأعربت الشركة عن أسفها الشديد لزبائنها على الازعاج الناجم عن هذا الالغاء المؤقت لهذه الرحلات و تشكرهم على تفهمهم داعية مستخدمي القطارات التوجه نحو شبابيك المحطات المعنية للاستفسار و الاستعلام.