الجزائر تدعو إلى إحترام سيادة الدول وعدم التّدخل في شؤونها

أعربت الجزائر, أمس, عن انشغالها لتداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة العربية السعودية و كندا, داعية إلى احترام سيادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلية, حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية

و أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر "تتابع بانشغال تداعيات الأزمة الحاصلة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا".و إزاء هذا الوضع, "تدعو الجزائر إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة ما تعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية", تضيف وزارة الشؤون الخارجية.كما نوهت الوزارة في هذا الظرف بـ "العلاقات الأخوية العميقة التي تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة"