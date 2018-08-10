افتتاح 105 نقطة لبيع الكباش بالعاصمة

شريط الاخبار
تنسيق أمني لمنع تسلل الدواعش في شبكات تهريب المواشي إبعاد الجيش عن مسائل لا تعنيه واجب وطني أويحيى يلغي عطلته لمنع تكرار سيناريو صائفة 2014 الجزائر وفرنسا تناقشان الوضع في ليبيا ومالي تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 20 عنصر إسناد جويلية الماضي عبوات ماء زمزم مجانا للحجاج في مطارات الجزائر تراجع محسوس في عدد الحرائق المسجلة منذ بداية موسم الصيف بتيزي وزو فقدنا شخصية وطنية فذّة لها بصمتها في التاريخ انطلاق مرحلة الاختبارات والمقابلات للالتحاق بالمعاهد والمدارس العليا محظوظون بالانتماء إلى مشروعك وعازمون على صونه أسعارالبطاطا ستواصل الارتفاع بسبب المضاربة أسعار الخضر والفواكه تلتهب أياما قبل عيد الأضحى المحور اليومي تواصل مسيرتها وتتمسك بمبادئ نذير بن سبع في الذكرى الرابعة لوفاته الإطاحة بعصابة تتزعمها امرأة تبيع شققا راقية باسم ديوان التسيير العقاري تدمير مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى الحمى القلاعية تزحف نحو العاصمة! الجزائر تستنفر حدودها للتصدي لعودة الدواعش الفارّين من سوريا الأميار يتعمّدون تجاهل وسائل خلق الثروة توجيه أزيد من 69 بالمائة من الطلبة الجدد حسب رغباتهم الأولى رئيس فدرالية الموّالين يطمئن بتوفر الأضاحي بأسعار معقولة الجزائريون يدخرون 50 مليون سنتيم سنويا لإحياء المناسبات الحكومة تخلّص القطاع العمومي من الديون انخفاض محسوس في أسعار الدجاج 13.5 بالمائة نسبة تراجع واردات ايني الإيطالية من الغاز الجزائري تحويل 12 ألف سيارة إلى سير غاز في ظرف 6 أشهر 1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري مضاربة السماسرة تلهب الأسعار ووزارة الفلاحة في قفص الاتهام الجمارك والشرطة لكبح النزيف الحاد للعملة نحو الخارج عبء الرسوم والقروض البنكية وترهل الألات أثروا على الوضع المالي للمؤسسات ظلاميون يريدون إعادة الجزائر إلى العصور الوسطى لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية البويرة بوبكر مخالفي إحباط محاولة تهريب 351 قنطار قمح كانت في طريقها للبيض والنعامة استحداث لجان ولائية لجمع جلود أضاحي العيد عبر 6 ولايات نموذجية الداخلية تؤكد التكفل بالمتضررين من فيضانات عين قزام أنا أخوض حملة انتخابية للرئيس وأتحمّل كامل مسؤولياتي أزيد من 400 ألف طالب جديد يتعرفون على توجيهاتهم الجامعية اليوم ارتفاع طفيف لأسعار النفط في السوق الدولية إحباط محاولات حرقة 1116 شخص منذ بداية السنة الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. افتتاح 105 نقطة لبيع الكباش بالعاصمة

افتتاح 105 نقطة لبيع الكباش بالعاصمة

  10 أوت 2018 - 10:42   قرئ 89 مرة   0 تعليق   الوطني
افتتاح 105 نقطة لبيع الكباش بالعاصمة

تم  بداية من أمس افتتاح نحو 105 نقطة معتمدة مخصصة للبيع المباشر للكباش و ذلك عبر مختلف المناطق بالجزائر العاصمة،  تحسبا لعيد الأضحى، حسبما أفاد به اليوم رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، دوبي  بونوة لعجال.

وأوضح السيد دوبي بونوة في أعقاب لقاء نشطه بمعية رئيس الفيدرالية الوطنية  للمربين جيلالي عزاوي بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة بالعاصمة و حضره  مربين  قدموا من مختلف ولايات الوطن، ان " المساحات المهيأة لبيع الاضاحي على مستوى  ولاية الجزائر ستوفر افضل شروط التسويق حيث ستكون فضاء لمعاملات تجارية مباشرة  بين المربين و المستهلكين"

وأضاف ذات المسؤول ان مساحات البيع تم تخصيصها بشكل أولوي للمربين الذين  يحوزون على البطاقة المهنية للحرفة اضافة الى شهادة تلقيح لقطعانهم

فحسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، تعتبر هذه الشروط اجبارية بهدف ضمان و  التأكد من سلامة المواشي الموجهة للبيع  و بالتالي حماية  المواطن من اقتناء الماشية المصابة

من جانب آخر، أوضح السيد دوبي بونوة أن من بين 105 نقطة للبيع المباشر للكباش المهيأة هذا العام بالعاصمة ي تم احصاء نقطتان يشتد عليهما الطلب من  طرف المربين و يتعلق الأمر بموقع على مستوى الشركة الوطنية للمعارض و التصدير (سافكس) بمحاذاة حظيرة السيارات وكذا موقع باب الزوار حيث يتوفران على شروط  تضمن الراحة و الأمن ما يجعلها تستقطب أعاد كبيرة من المواطنين مقارنة بالمواقع الأخرى

لكن و حسب المتحدث فان طاقة استيعاب هاذين الفضاءين التجاريين لا تتجاوز ثلاثين مربيًا لكل واحد منهما ، و لحسم  مسألة اختيار المواقع، أكد ذات المسؤول انه سيتم اللجوء الى سحب القرعة لتحديد وجهة كل المربين

من جانبه، ذكر رئيس الفدرالية الوطنية للمربين ، جيلالي عزاوي، بأن وزارة  الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تحرص منذ سنة 2014 ، على تخصيص نقاط  معتمدة لبيع الأضاحي و ذلك عبر مختلف المدن الكبرى للبلاد تحسبا للعيد

و وصف ذات المسؤول هذه الخطوة بـالناجحة حيث "سمح هذا التنظيم باحتواء كل أشكال الفوضى  والمضاربة في أسواق الماشية"، معتبرا تنظيم الاسواق هي "آلية  فعالة تخدم المربين و المستهلكين على حد سواء"

كما  تسمح هذه العملية - يضيف المتحدث- بإضفاء اللامركزية على عمليات البيع ما يسمح للمربي تسويق ماشيته بهامش ربح "معتبر" ، في نفس الوقت تتيح الفرصة  للمواطن المستهلك لشراء أضاحي سليمة و بأسعار "معقولة"

و بخصوص أسعار الاضاحي لهذا العام، أوضح ممثل المربين  بأن سعر الكبش متوسط  الحجم  يتراوح بشكل عام ما 40.000 و 50.000 دج و في نطاق 60.000 الى 111.000 

للماشية التي يفوق وزنها 1 قنطار.   في هذا الصدد، تابع يقول  " لا يمكننا فرض سعر ثابت في السوق، و لكن  من المؤكد أن وفرة العرض و زيادة المواقع المخصصة للبيع المباشر للأضاحي من شأنه أن يقطع الطريق أمام المضاربين، ما يسهم بالتالي في المحافظة  على مصلحة المستهلكين دون إلحاق الضرر بالمربين".ويرتقب أن يتم نحر ما بين 4 و 5 ملايين أضحية خلال عيد الأضحى للسنة الجارية، حسب توقعات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات