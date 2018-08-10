اهتمام الدولة بالعائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية

شريط الاخبار
تنسيق أمني لمنع تسلل الدواعش في شبكات تهريب المواشي إبعاد الجيش عن مسائل لا تعنيه واجب وطني أويحيى يلغي عطلته لمنع تكرار سيناريو صائفة 2014 الجزائر وفرنسا تناقشان الوضع في ليبيا ومالي تحييد 30 إرهابيا وتوقيف 20 عنصر إسناد جويلية الماضي عبوات ماء زمزم مجانا للحجاج في مطارات الجزائر تراجع محسوس في عدد الحرائق المسجلة منذ بداية موسم الصيف بتيزي وزو فقدنا شخصية وطنية فذّة لها بصمتها في التاريخ انطلاق مرحلة الاختبارات والمقابلات للالتحاق بالمعاهد والمدارس العليا محظوظون بالانتماء إلى مشروعك وعازمون على صونه أسعارالبطاطا ستواصل الارتفاع بسبب المضاربة أسعار الخضر والفواكه تلتهب أياما قبل عيد الأضحى المحور اليومي تواصل مسيرتها وتتمسك بمبادئ نذير بن سبع في الذكرى الرابعة لوفاته الإطاحة بعصابة تتزعمها امرأة تبيع شققا راقية باسم ديوان التسيير العقاري تدمير مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى الحمى القلاعية تزحف نحو العاصمة! الجزائر تستنفر حدودها للتصدي لعودة الدواعش الفارّين من سوريا الأميار يتعمّدون تجاهل وسائل خلق الثروة توجيه أزيد من 69 بالمائة من الطلبة الجدد حسب رغباتهم الأولى رئيس فدرالية الموّالين يطمئن بتوفر الأضاحي بأسعار معقولة الجزائريون يدخرون 50 مليون سنتيم سنويا لإحياء المناسبات الحكومة تخلّص القطاع العمومي من الديون انخفاض محسوس في أسعار الدجاج 13.5 بالمائة نسبة تراجع واردات ايني الإيطالية من الغاز الجزائري تحويل 12 ألف سيارة إلى سير غاز في ظرف 6 أشهر 1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري مضاربة السماسرة تلهب الأسعار ووزارة الفلاحة في قفص الاتهام الجمارك والشرطة لكبح النزيف الحاد للعملة نحو الخارج عبء الرسوم والقروض البنكية وترهل الألات أثروا على الوضع المالي للمؤسسات ظلاميون يريدون إعادة الجزائر إلى العصور الوسطى لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية البويرة بوبكر مخالفي إحباط محاولة تهريب 351 قنطار قمح كانت في طريقها للبيض والنعامة استحداث لجان ولائية لجمع جلود أضاحي العيد عبر 6 ولايات نموذجية الداخلية تؤكد التكفل بالمتضررين من فيضانات عين قزام أنا أخوض حملة انتخابية للرئيس وأتحمّل كامل مسؤولياتي أزيد من 400 ألف طالب جديد يتعرفون على توجيهاتهم الجامعية اليوم ارتفاع طفيف لأسعار النفط في السوق الدولية إحباط محاولات حرقة 1116 شخص منذ بداية السنة الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. اهتمام الدولة بالعائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية

اهتمام الدولة بالعائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية

  10 أوت 2018 - 10:45   قرئ 89 مرة   0 تعليق   الوطني
اهتمام الدولة بالعائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أول أمس  بغليزان بأن الدولة تولي كل الأهمية لمرافقة السكان العائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية والتي اضطروا إلى هجرها خلال سنوات التسعينيات من جراء الإرهاب

وذكر السيد بدوي خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في ختام  زيارته لولاية غليزان قائلا "نولي كل الأهمية لمرافقة العائدين إلى قراهم  وأراضيهم الفلاحية بعدما هجروها خلال عشرية الإرهاب", مضيفا "أننا سنواصل في  توفير كل الإمكانيات والوسائل لهذه الغاية"

وفي هذا الصدد أبرز أنه سيتم تعزيز إيصال هذه المناطق بمختلف الشبكات كالغاز  الطبيعي والكهرباء وإعادة تأهيل المساكن التي خربها الإرهاب لا سيما في إطار  دعم السكن الريفي لافتا على سبيل المثال إلى برنامج خاص تستفيد منه ولاية  غليزان لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سنوات التسعينيات

وفي سياق متصل اعتبر الوزير أن "تبليغ الرسالة إلى الأجيال اللاحقة لا سيما  الشباب حول ما عشناه خلال هذه المرحلة المؤلمة والخطيرة التي نجحنا في تجاوزها  بفضل حنكة مسؤولينا وفطنة مصالحنا للأمن وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي وكذا  قيم السلم والمصالحة الوطنية الذي يعد مشروع فريد هو واجبنا كآباء وكمسؤولين  كي لا تنسى التضحيات"

وأشار في هذا الإطار إلى أنه "يجب أن يعرف شبابنا أهمية هذه المكاسب لكي  يدافع عنها ولكي لا نعود لتجربة كالتي عشناها خلال تلك العشرية", مستدلا بما  عرفته ولاية غليزان "والتي شهدت هجران الآلاف من سكان القرى لمناطقهم وأراضيهم  الفلاحية بسبب الظلامية والتطرف والإرهاب والتدمير"

 

وذكر أيضا أنه "علينا أن ندافع عن مكاسب الاستقرار والمواصلة في تكريس قيم  التسامح والمصالحة الوطنية" مبرزا أن "وعي المواطن الجزائري وارتباطه بوطنه  وصلابة مؤسسات الدولة هو صمام أمان وأفضل رد على المشككين كلما قربت مواعيد  سياسية"

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات