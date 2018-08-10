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في جولة مغاربية ينتظر أن تحمل الجديد اقتصاديا وتاريخيا

ماكرون في "زيارة دولة" للجزائر نهاية السنة

  10 أوت 2018 - 14:42   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
ماكرون في "زيارة دولة" للجزائر نهاية السنة

أعلنت وسائل إعلام فرنسية عن زيارة ثانية مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، في زيارة دولة في إطار جولة مغاربية وشرق أوسطية بعدما كانت مبرمجة شهر فيفري الماضي، حيث قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن ماكرون سيزور 5 دول عربية، هي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسعودية. 

ينتظر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الثانية منذ توليه رئاسة "الإيليزي" خلال جولة مغاربية تنطلق نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، حيث أبرزت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الزيارة ستتركز على الشراكة الاقتصادية مع بلدان المنطقة، بالإضافة إلى ملفات الهجرة السرية ومواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، والعلاقات بين بين فرنسا ودول المنطقة، خاصة بعد دعوة ماكرون إلى بناء "علاقة جديدة" مع الجزائر قائمة على "شراكة الند للند" من أجل بناء "محور قوي" بين البلدين حول المتوسط مع امتداده نحو إفريقيا، وأوضح ماكرون خلال زيارته الأخيرة "أن العلاقة الجديدة التي أريدها مع الجزائر وأقترحها على الجزائريين هي شراكة "الند للند"، مبنية على الصراحة والندية والطموح"، وأضاف: "مع الجزائر، يتعين على فرنسا بناء محور قوي حول منطقة المتوسط يمتد إلى إفريقيا"، مبرزا أن "أهداف علاقتنا يجب أن تكون أساس أمننا وازدهارنا المشتركين حول مشاريع ملموسة ومبتكرة"، واصفا الجزائر بـ "الشريك الاقتصادي الرئيس بالنسبة لفرنسا"، مذكرا بأن رصيد الاستثمارات الفرنسية بالجزائر خارج المحروقات يقدر بـ 2.3 مليار أورو، مؤكدا "أنه في حال تجسيد المشاريع الجاري تطويرها" فإن هذه الاستثمارات ستسجل "ارتفاعا كبيرا" خلال السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، ستكون الزيارة فرصة للجزائر لمواصلة "ضغطها" على فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية ضد الجزائريين، بعد تسجيل تقدم في بعض الملفات، على غرار إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن الـ19 والأرشيف، وكذا إعلان ماكرون عن استعداد الطرف الفرنسي لإعادة نسخة طبق الأصل عن جميع الأرشيف، مشيرا إلى مواصلة التفاوض لإعادة الأرشيف الخاص بالفترة الممتدة من 1830 إلى 1962 تدريجيا، كما سيكون أمام حتمية الإجابة عن العديد من الأسئلة وتوضيح الموقف الفرنسي من العديد من القضايا، في مقدمتها قضية الذاكرة التي تصر الجزائر على اعتبارها مفتاح ترقية العلاقات وإرجاعها لسكتها الطبيعية، مثلما أكده وزير المجاهدين، بالإضافة إلى مطالبة رئيس "الإيليزي" بتوضيح الموقف الفرنسي من العديد من القضايا التي تهم الجزائر مباشرة، في مقدمتها ملف الصحراء الغربية وكذا تحول باريس لعاصمة النفوذ المغربي، حيث تحاول فرنسا "الماكرونية" والمغرب من خلال تحالف ماكر التضييق على الجزائر عبر بوابة إفريقيا في المجال الاقتصادي وحتى في المجال الأمني.

أسامة سبع

 

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