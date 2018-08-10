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الشرطة تدعو للتبليغ عن الحظائر غير الشرعية

  10 أوت 2018 - 15:30   قرئ 119 مرة   0 تعليق   الوطني
الشرطة تدعو للتبليغ عن الحظائر غير الشرعية

دعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن الحظائر غير الشرعية، وذكرت في بيان لها اليوم الجمعة المواطنين بالرقم الأخضر 1548 للتبليغ أو لطلب معلومات أو التوجيه.

وأوضح البيان نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن "مصالح الأمن الوطني سجلت منذ بداية السنة الجارية 122 مخالفة، وتوقيف 100 وشخصين لتورطهم في ممارسة حراسة المركبات دون رخصة مع تحرير 91 محضرا في هذا الشأن."

وأوضح ذات البيان أن عناصر الشرطة عبر كامل إقليم الولايات الساحلية قامت "في إطار تنفيذ المخطط الأمني المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بعدة عمليات شرطية شملت مختلف الأحياء والشوارع بهدف محاربة تنصيب الحظائر غير الشرعية". 

 

 

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