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العقيد محمد الصالح يحياوي ووري الثرى بمقبرة سيدي يحيى بحيدرة

"كبير جرحى الثورة" ينتقل إلى رحمة الله

  10 أوت 2018 - 14:50   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
"كبير جرحى الثورة" ينتقل إلى رحمة الله

-"العلبة السوداء" للأفلان يرحل كاتما أسرار الجهاز

انطفأت الجمعة، شمعة ثائرة أخرى، بعدما انتقل المجاهد والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، العقيد محمد الصالح يحياوي، إلى رحمة الله، عن عمر يناهز الـ81 عاما، بالمستشفى العسكري بعين النعجة، بعد صراع طويل مع المرض، ووري الفقيد الثرى بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة.

المجاهد عضو مجلس الثورة وأمين عام جبهة التحرير الوطني العقيد محمد صالح يحياوي، من مواليد عين خضرة بولاية المسيلة، لكنه كبر وترعرع ببريكة بولاية باتنة، ويعد من الرعيل الأول لضباط جيش التحرير الوطني، حيث كان عضوا في مجلس الثورة، والمسؤول التنفيذي للأفلان ما بين عامي 1977-1980، وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما لقب الراحل بـ "أكبر جريح في الثورة." 

وكان القائد الأسبق للأكاديمية العسكرية بشرشال، رجلا متواضعا متمكن سياسيا، محنّكا، ووطنيا، وذو مستوى جد عال، متحصل على شهادات عسكرية عليا وعلمية من دمشق، بقي متشبثا بقيمه ومبادئه، قريب من الشعب، يتسوّق في حي “سيتي مالكي” بالعاصمة، يعرفه كل سكان الحي، الذين كانوا يكنون له احتراما كبيرا. مارس محمد الصالح يحياوي، عدة مهام عسكرية وسياسية، فقد كان أمينا عام حزب التحرير الوطني، عضو مجلس الثورة ومن أقرب الرفقاء للراحل هواري بومدين.

انسحب العقيد محمد صالح يحياوي، من الحياة السياسية بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدي، وقد كان المجاهد من بين الأسماء المطروحة لخلافة هواري بومدين مع عبد العزيز بوتفليقة، لكن الاختيار وقع على الراحل الشادلي بن جديد.

رحل آخر الأمناء العامين لحزب جبهة التحرير الوطني، صامتا عن الوضع الذي يعيشه الحزب العتيد في الوقت الراهن، وهو الرجل المعروف بـ"العلبة السوداء في الجبهة"، لاسيما وأنه قد تولى قيادته خلال فترة رحيل الرئيس هواري بومدين، والتحضير لاختيار خليفته، فبالرغم من الحوار الذي أجراه مع يومية "الشروق" الصائفة الماضية، إلّا أنه لم يتطرّق فيه إلى كثير من النقاط التي بقيت غامضة في مسار "الجهاز".

ووفقا لما سرده الراحل محمد الصالح يحياوي، فإنه ينفي وجود خلاف بينه وبين الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية سنة 1979 بخصوص خلافة بومدين، حيث ذكر أنّ بوتفليقة عندما عُرضت عليه الرئاسة قال: "بالنسبة لي لو وضعوني في قفص من ذهب وسموني الرئاسة فأنا أرفض".  

فقيد الجزائر يوارى الثرى بمقبرة سيدي يحيى

ووري فقيد الجزائر، المجاهد العقيد محمد الصالح يحياوي، بعد صلاة الجمعة من نهار أمس، الثرى بمقبرة سيدي يحيى بحيدرة، بحضور كبار الشخصيات التاريخية ومسؤولين سابقين في الدولة، على غرار رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، شقيقه عبد السلام يحياوي، المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، أمين عام الأفلان جمال ولد عباس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وممثلون عن الحكومة.

حكيمة ذهبي

 

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