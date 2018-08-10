بدوي يردّ على دعاة المرحلة الانتقالية من ولاية غليزان:

"الجزائر دولة مؤسسات وتجاوزت سنوات العشرية السوداء"

الدولة ستواصل دعمها للفلاحين الفارّين من قراهم خلال العشرية السوداء

ردّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، مجددا على مبادرة حركة مجتمع السلم، التي تدعو إلى "التوافق الوطني لإحداث الانتقال الديمقراطي"، مؤكّدا أنّ الجزائر تجاوزت المراحل الانتقالية، قائلا: "هناك بعض الأشخاص مازالوا يعتقدون أننا مازلنا نعيش في العشرية السوداء .. لهؤلاء أقول إن الجزائر اليوم دولة مؤسسات".

اختار بدوي، ولاية غليزان، للردّ على مبادرة عبد الرزاق مقري، التي تدعو إلى إحداث الانتقال الديمقراطي في الجزائر، وهي الولاية التي شهدت أبشع المجازر خلال العشرية الدموية سنوات التسعينات، والتي رسخت في ذاكرة الجزائريين عبر "مجزرة الرمكا"، ودعا ساكني الولاية في كلمته أمام ممثلي المجتمع المدني خلال زيارته إليهم، على مدار يومين، لاسيما المواطنين الذين كانت قراهم ضحية للإرهاب الأعمى خلال العشرية السوداء، إلى الحفاظ على المكاسب التي تحقّقت بفضل الرجال والمصالحة الوطنية. وقال ممثّل الحكومة، إنّ "بعض الناس حاسبين البلاد مازالت تعيش تلك المرحلة .. لهؤلاء أقول إن الجزائر دولة مؤسسات قوتها في قوة مؤسساتها".

وشدد وزير الداخلية، على أنّ استذكار ما عاشه الجزائريون خلال العشرية السوداء ضروري، حتى نذكّر بفضل رجال الجزائر وقيم المصالحة وأهمية المكاسب التي تم تحقيقها. وتابع الوزير يقول إننا "تجاوزنا أخطر مرحلة مرت على الجزائر وغليزان ذاقت الويلات من العشرية السوداء"، مشيرا إلى المجازر التي عاشته منطقة الرمكا.

وأكد نور الدين بدوي، على أن الدولة تولي كل الأهمية لمرافقة السكان العائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية، التي اضطروا إلى هجرها خلال العشرية السوداء من جراء الإرهاب، موضحا أن الدولة ستواصل عملية مرافقة العائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية بعدما هجروها خلال عشرية الإرهاب، وانها ستوفر لهم كل الامكانيات والوسائل لتحقيق هذا الهدف. ومن بين ذلك، ذكر بدوي أنه سيتم تعزيز إيصال هذه المناطق بمختلف الشبكات كالغاز الطبيعي، الكهرباء، المستشفيات والمؤسسات التربوية، حتى يعود الإعمار لتلك القرى التي طالها الإرهاب، وإعادة تأهيل المساكن التي خربها الإرهاب، لاسيما دعم السكن الريفي لافتا على سبيل المثال إلى برنامج خاص تستفيد منه الولاية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في التسعينيات.

حكيمة ذهبي