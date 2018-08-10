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1000 مداهمة للأمن و100 حالة أمام العدالة

المواقف العشوائية في الشواطئ تهزم السلطات

  10 أوت 2018 - 15:19   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
المواقف العشوائية في الشواطئ تهزم السلطات

تواصل قوات الدرك والشرطة القيام بمداهمات مشتركة لبعض الشواطئ للوقوف في وجه الاستغلال غير الشرعي لها، في الوقت الذي هزمت فيه "مواقف السيارات العشوائية" هذه الأخيرة السلطات، بعد ارتفاع ضحايا الاعتداءات على مستواها، كان آخرها مقتل شاب ببلدية سوق الاثنين في ولاية بجاية الذي رفض الانصياع لحراس "الباركينغ" الذين طالبوه بتسديد مقابل ركن سيارته. 

أكد، في هذا الصدد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في تعليقه على حادثة مقتل الشاب زوبير عيسى، بشاطئ سوق الاثنين، بأن التحقيقات جارية بخصوص حادثة الاعتداء على مواطن حتى الموت بولاية بجاية و"القانون سيطبق بقوته وبصرامة وأن العدالة ستأخذ مجراها"، وحسب الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية غليزان، فإن "مصالح الأمن تكفلت بظاهرة السطو على الشواطئ والحظائر حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيرا إلى أن أكثر من 100 حالة استغلال للحظائر بصفة غير شرعية قد تم تقديم أصحابها إلى العدالة، ولفت الوزير أيضا إلى أنه تم القيام في ذات الإطار من قبل مصالح الأمن بأكثر من 1.000 عملية مداهمة عبر مختلف شواطئ الوطن في إطار محاربة السطو عليها حيث تم تقديم المخالفين أمام العدالة في الكثير من الحالات.

 فبالرغم من التعليمات والإجراءات المتخذة قبيل انطلاق موسم الاصطياف في هذا الصدد، إلا أن عدد من الشواطئ لا تزال في قضبة عصابات الشواطئ التي تفرض منطقها على المصطاف سواء ما تعلق بحضائر التوقف أو نصب الشميسات والطاولات على الرمل وغيرها من الممارسات التي تنفر السائح.

زين الدين زديغة

 

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