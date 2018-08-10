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أودعوا الحبس ويمثلون غدا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة

توقيف 5 أشخاص في قضية مقتل زبير عيسى بشاطئ لوطة بسوق الاثنين

  10 أوت 2018 - 15:19   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
توقيف 5 أشخاص في قضية مقتل زبير عيسى بشاطئ لوطة بسوق الاثنين

أوقفت مصالح الأمن 5 أشخاص يشتبه تورطهم في مقتل المدعو زوبير عيسى بشاطئ لوطة في بلدية سوق الاثنين بولاية بجاية، حيث تم وضعهم تحت اجراء التوقيف للنظر، على أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية غدا الأحد فور الانتهاء من التحريات. 

أعلنت وزارة العدل أن التحريات التي قامت بها السلطات القضائية في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المدعو زوبير عيسى بإقليم بلدية سوق الاثنين ولاية بجاية، أفضت إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص على ذمة التحقيق، وأوضح بيان لذات الهيئة، نقلا عن وقائع الندوة الصحفية التي نشطها الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة أنه "بتاريخ 2018/08/01 تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الإثنين مكالمة هاتفية من طرف خفير مركز العمليات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها استقبال مصالح المستشفى الجامعي بخليل عمران ببجاية للمدعو زوبير عيسى الذي تعرض لاعتداء جسدي بإقليم بلدية سوق الاثنين، شاطئ لوطة، ولاية بجاية". 

وأشار الى أن المعلومات الأولية التي تم استجمعاها من شهادة مرافقي الضحية تفيد بأن "المدعو زوبير عيسى تعرض إلى تهجم من قبل عدد من الأشخاص بعد رفضه الانصياع الى طلبهم بتسديد مقابل ركن سيارة بعد أن نصبوا أنفسهم خارج أي إطار قانوني حراسا لموقف السيارات بالشاطئ المذكور"، مؤكدا أنه "أمام إصرار الضحية على عدم التسديد قامت مجموعة الأشرار بالتهجم عليه وضربه بواسطة سلاح أبيض وهو الأمر الذي أفضى إلى وفاته"، وأضاف وكيل الجمهورية قائلا "فور توصلنا بهذه المعلومات واخبارنا بالوقائع، أمرنا بفتح تحريات أولية في الموضوع لأجل تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، مبرزا  أن "التحريات إلى حد الساعة أفضت إلى إلقاء القبض على 05 أشخاص تم وضعهم تحت إجراء التوقيف للنظر، على أن يتم تقديمهم أمامنا يوم الأحد 12 أغسطس الجاري  فور الانتهاء من التحريات"، وأكد انه "تم تسخير كل الإمكانيات لأجل جمع كل الأدلة والقرائن المتعلقة  بوقائع القضية وأن القانون سوف يأخذ مجراه بالصرامة التي يتطلبها لمكافحة هذا النوع من الإجرام، ضمانا لأمن المواطنين والممتلكات".

زين الدين زديغة

 

 

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