بـ 901 مشروع فقط يعادل 2519 مليار بين 2002 و2017

الاستثمار الأجنبي في الجزائر ضعيف رغم التحفيزات

تسجيل 62 ألف استثمار محلي بـ 11 ألف مليار دينار خلال 15 سنة

يتواصل نفور الأجانب من الاستثمار في الجزائر بالرغم من التسهيلات التي تقول الحكومة إنها وضعتها لجذبهم، حيث استقرت الاستثمارات الأجنبية على التراب الوطني بين عام 2002 و2017 عند سقف الـ 901 مشروع فقط، فيما لم تتجاوز تكلفتها المالية الـ 2519 مليار دينار جزائري، وهو رقم قليل لا يعكس طموحات السلطات في النهوض ببعض القطاعات الهامة بالشراكة مع الأجانب، سعيا وراء تعويض مداخيل الخزينة العمومية المنهكة جراء تراجع أسعار النفط.

تكشف أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن نفور الأجانب من الاستثمار في الجزائر خلال الـ 15 سنة الماضية مقارنة بدول أخرى، حيث قدرت عدد الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بين 2002 و2017 بـ 901 مشروع، أي بأقل من 60 مشروع سنويا، و1.42 بالمائة من عدد المشاريع الاجمالية المصرح بها لدى وكالة "أوندي" فقط، وبتكلفة مالية قدرت بـ2519 مليار دينار جزائري، أي 17.62 بالمائة من القيمة المالية الاجمالية للمشاريع خلال نفس الفترة، علما الـ 901 مشروع السالف ذكره وفر 133583منصب شغل، أي 10.85 بالمائة فقط من المناصب التي وفرتها الاستثمارات في الجزائر طيلة الفترة السالف ذكرها.

وفي المقابل فقد سجلت وكالة "أوندي" 62334 استثمار محلي بين 2002 و2017، حسب الأرقام التي كشفت عنها هذه الأخيرة الشهر الجاري، بقيمة مالية بلغت الـ 11 ألف مليار و780 مليون دينار جزائري، وهي الاستثمارات التي مثلت 98.58 بالمائة من اجمالي تلك المسجلة في الجزائر خلال ذات الفترة، ووفرت أكثر من مليون منصب شغل.

لتبلغ بذلك عدد المشاريع الاستثمارية الاجمالية في الجزائر المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بين 2002 و2017 حسب آخر الأرقام التي كشفت عنها هذه الأخيرة، 63235 مشروع، بتكلفة مالية تجاوزت الـ 14 ألف مليار دينار جزائري، وبتعداد مناصب عمل وصلت لمليون و231 ألف و594.

ومثلت الاستثمارات المختلطة بين القطاعين العام والخاص نسبة ضئيلة خلال ذات الفترة، حيث قدرت بـ 112 مشروع فقط بتكلفة مالية قدرت بـ 1211 مليار دينار و49434 منصب شغل، مقابل 61926 استثمار للقطاع الخاص بقيمة مالية بلغت 8570 مليار دينار ومليون 50246 منصب عمل، تضاف لها 1197 مشروع استثماري عمومي بتكلفة مالية قدرت بـ 4518 مليار دينار جزائري، وبعدد مناصب شغل قدر بـ 131914 وظيفة، وأوضحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن الأرقام المعلن عنها تتكون من المعلومات الحية من قاعدة بياناتها المنقحة والمصححة في ضوء المشاريع الملغاة.

التجارة والاتصالات...الحلقة الأضعف

وتعد قطاعات التجارة والاتصالات الحلقة الأضعف من حيث المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بين عام 2002 و2017، حيث تم تسجيل مشروعين فقط في قطاع التجارة بتكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير دينار و5 مشاريع بقطاع الاتصالات بقيمة 436 مليار دينار، أما عن قطاع النشاط الأكثر استقطابا للاستثمارات، فتظهر أرقام "أوندي" الأخيرة الصادرة هذا الشهر، أنه مجال النقل بـ 29267 مشروع، بقيمة مالية تقدر بـ 1164 مليار دينار يليه الصناعة بـ 12698 مشروع و8373 مليار دينار ثم البناء بـ11031 و1331 مليار دينار جزائري، وبعدها قطاعات الخدمات بـ6531 مشروع، الزراعة بـ1342 مشروع والصحة بـ1093 مشروع بتكلفة مالية قدرت بـ1272 مليار و260 مليار و221 مليار دينار جزائري على التوالي، علما أن قطاعات البناء والصناعة والنقل والخدمات وفرت أكبر عدد من مناصب الشغل.

أكثر من 36 ألف مشروع جديد

تم تسجل 36305 مشروع جديد خلال الـ 15 سنة الماضية حسب أرقام "أوندي"، بقيمة مالية قدرت بـ 7716 مليار دينار جزائري و693412 منصب شغل، مقابل 25786 توسعة لمشاريع، إضافة الى 987 استثمار يتعلق بإعادة التأهيل و154 إعادة هيكلة وتوسيع وأخيرا 3 مشاريع تخص إعادة هيكلة.

أوروبا أكبر مستثمر والأفارقة الأضعف

وتبقى أوروبا الشريك الأجنبي الأول من حيث المشاريع الأجنبية في الجزائر، حيث قدرت بـ 472 مشروع بـ 1148 مليار دينار جزائري و78415 منصب شغل، تليها 332 مشروع فيما بين الاتحاد الأوربي، بـ 666 مليار دينار جزائري و44646 منصب عمل، وبعدها الدول العربية بـ 262 مشروع و1057 مليار دينار و34462 منصب شغل، ثم آسيا بـ 114 مشروع و68 مليار دينار، وكذا استثمارات متعددة الجنسيات بـ 28 مشروع وأخيرا كل من الاستثمارات الأمريكية والافريقية والأسترالية بـ 18 و6 ومشروع واحد فقط على التوالي، بـ 68 مليار للأولى و39 مليار للثانية ومليارين دينار للأخيرة.

قطاعات الصناعة والبناء أكثر استقطابا للأجانب

مثلت مشاريع الصناعة والبناء القطاعات الأكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب في الجزائر، حيث قدرت بالنسبة للمجال الأول بـ 558 مشروع بتكلفة مالية بلغت 2050 مليار دينار، والثاني بـ 142 مشروع بقيمة 82 مليار دينار جزائري، يليها قطاع الخدمات بـ 136 مشروع بتكلفة مالية تجاوزت الـ 130 مليار دينار ثم النقل والسياحة والزراعة والصحة بـ 26 و19 و13 و06 مشاريع فقط على التوالي، وبمجموع 901 مشروع الذي يمثل تعداد الاستثمارات الأجنبية في الجزائر المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حتى 2017.

زين الدين زديغة