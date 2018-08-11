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وضع حد لنشاط شبكة تتجار في المخدرات بعين الدفلى

  11 أوت 2018 - 15:50   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الوطني
وضع حد لنشاط شبكة تتجار في المخدرات بعين الدفلى

أوقفت مصالح امن ولاية عين الدفلى مؤخرا شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات متكونة من أربعة أشخاص تنشط بالمنطقة مع  حجز أزيد من  كيلوغرام  من مادة الكيف المعالج فيما تم حجز 1140 وحدة من المشروبات الكحولية بباتنة، حسب ما أورده اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. 

وأوضح البيان، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن العملية جاءت على إثر استغلال معلومات من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود شخصين على متن مركبة بحوزتهما كمية من الكيف المعالج بصدد تسليمها لشخصين آخرين وعليه تم وضع خطة محكمة أسفرت بتوقيف المشتبه فيهم وحجز كمية من الكيف المعالج ليتم تحويلهم للمقر على ذمة التحقيق.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية  والذي بدوره احال القضية امام السيد قاضي التحقيق الذي  اصدر بشأنهم أوامر إيداع عن تهمة جناية الحيازة بغرض البيع لمواد مخدرة من طرف جماعة اجرامية  منظمة.

كما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بباتنة من حجز كمية من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وقائع القضية حسب ذات المصدر تمت على إثر توقيف شاحنة على متنها 3 أشخاص مشتبه فيهم بعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية تم العثور بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية قدرت ب 1140 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

من جهة أخرى، وتنفيذ للمخطط الامني المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني خلال موسم الاصطياف قامت عناصر الشرطة عبر كامل إقليم الولايات الساحلية بعدة عمليات شرطية شملت مختلف الأحياء والشوارع وذلك لمحاربة ظاهرة تنصيب الحظائر غير الشرعية.

وقد أسفرت هذه العليات منذ انطلاق المخطط الازرق عن تسجيل 122 مخالفة انجاز 91 محضرا في هذا الشأن مع ايقاف 102 شخص لتورطهم في ممارسة نشاط حراسة المركبات دون رخصة تم تقديمهم أمام النيابة المختصة اقليميا.

وبالمناسبة، تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف كافة المواطنين والمواطنات الرقم الاخضر 48 15  طيلة 24 على 24 لتلقي البلاغات.

 

 

 

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