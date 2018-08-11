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الجزائريون لم يضمّدوا جراح علولة، مجوبي، حسني وآخرين

أبواق التطرّف تزرع الرّعب مجدّدا !

  11 أوت 2018 - 14:42   قرئ 84 مرة   0 تعليق   الوطني
أبواق التطرّف تزرع الرّعب مجدّدا !

مسؤولون محليون ومنظّمو الحفلات يتحمّلون جزءا من المسؤولية 

باتت الحملات التي تسوّق لها صفحات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مقلقة" وبمثابة "الخطر" على القيم الثقافية، معيدة سنوات التطرّف إلى أذهان الجزائريين، بعدما ارتفعت أصوات "مجهولين" عبر العالم الافتراضي تعبرّ عن رفضها لكلّ الأنشطة الثقافية مستغلّة سوء التنمية عبر عدد من مناطق الوطن، وبمنطق "الجاهل" بنمط تسيير موازنة الدّولة، أخذت تألّب المواطنين ضدّ المهرجانات والحفلات على أنها هي من تسرق "رغيفكم". 

لم يضمّد الجزائريون بعد، جراح اغتيال الفنانين من طرف الإرهاب الأعمى خلال سنوات الدمّ، حين أوقفت أيادي الغدر كلمات "عبد القادر علولة" و"عز الدين مجوبي" وأصمتت صوت "الشاب حسني" و"الشاب عزيز" والعشرات من الفنانين الذين راحوا ضحية التطرّف الأعمى، حتى وجدوا أنفسهم في حملة أطرافها مجهولة تتّخذ من العالم الافتراضي فضاء للنشاط، مستغلّة به النقص المسجل في التنمية المحلية ببعض مناطق الوطن، من مياه وكهرباء وغاز ومسكن وطرقات، لتزجّ بهم وسط دوامة الأفكار "المسمومة".

دخلت هذه الصفحات بقوّة منذ الأسابيع الأخيرة من شهر جويلية، مع انطلاق موسم المهرجانات الثقافية والحفلات التي برمجتها مصالح وزارة الثقافة، تُألب المواطنين ضدّها، بحجّة أنها هي من سرقت منهم نصيبهم من التنمية المحلية، وأنهم يفتقرون للماء والكهرباء والغاز والسكن، والأموال المخصصة لكلّ هذه المشاريع يأخذها فنانون ومغنون. وأغفل هؤلاء أنّ الدولة لا تسيّرها ميزانية وزارة الثقافة، التي تراجعت ميزانيتها بقوّة خلال السنوات الأخيرة مع اشتداد حدّة الأزمة المالية، وباتت تحتل المرتبة الـ 14 في جدول توزيع الميزانية عبر القطاعات، بينما تحتل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي من مهامها تجسيد التنمية عبر مختلف مناطق الوطن، المرتبة الرابعة بعد رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى ووزارة الدفاع.

ولعلّ أكبر الأدلة بأنّ الحرب فعلا هي على الثقافة، تلك الحملة الشرسة التي طالت تمثال "عين الفوارة" بقلب ولاية سطيف، من خلال نشر أكاذيب حول القيمة المالية التي تطلبتها عملية ترميم التمثال.

ويتحمّل المسؤولون المحليون مسؤولية التصعيد الذي وصلت إليه هذه الحملة التي هدفها محاربة الثقافة، بسبب إهمالهم لانشغالات المواطنين وعدم الاستماع إليهم وتسجيل مطالبهم وصدّ الأبواب في وجوههم عبر عدد من المناطق لاسيما النائية منها والبعيدة عن أعين مسؤولي الجهاز التنفيذي، كما يتحمّل عدد من منظّمي هذه الحفلات مسؤولية "سوء انتقاء" المغنيين الذين يحيونها، فهمّشوا الفنانين مقابل فتح الساحة واسعة أمام مغنّيي الملاهي الليلية حتى باتوا يدلون بتصريحات تستفزّ المواطنين، بعدما سمحت لهم هذه الحفلات بدخول مناطق محافظة من ولايات الوطن. ولعلّ أكبر دليل على أنّ حسن انتقاء الفنانين يكون أحد العوامل التي تحارب بها مثل هذه الحملات المتطرّفة، الحفل الذي نشطه ثلة من مطربي الأغنية الأمازيغية، بمنطقة أزفون بولاية تيزي وزو، إلى جانب مهرجانات "تيمقاد" و"جميلة" التي شهدت نجاحا باهرا كون القائمين على البرنامج اختاروا باقة من الفنانين الجزائريين الراقين، الذي مثّلوا مختلف مناطق الوطن وجسّدوا تلاحما في الهوية الوطنية.  

حكيمة ذهبي

 

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