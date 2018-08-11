الأمين الوطني الأول للأفافاس محمد حاج جيلالي يؤكد:

لا يكتب لأي إجماع النجاح دون موافقة شعبية

أكد، أمس، الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلالي، بأن الافافاس على قناعة أنه "لا يكتب لأي إجماع النجاح دون إجماع شعبي"، مضيفا أن الحزب وفي ظل كثرة المبادرات السياسية المطروحة مؤخرا اختار خندقه داخل المجتمع إلى جانب الشعب من أجل تجسيد مشروع إعادة بناء الإجماع الوطني "فالنضالات من أجل الديمقراطية لن تكون فعالة إلا إذا تمت قيادتها مع المجتمع وفي أوساط المجتمع".

صرح الأمين الوطني للأفافاس خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمام مناضلي الحزب بقاعة السينما "المغرب" بمدينة ذراع الميزان في إطار إحياء الذكرى الـ62 لانعقاد مؤتمر الصومام 20 أوت 1956، أن اختيار منطقة ذراع الميزان لانطلاق احياء هذه الذكرى لم يكن اعتباطيا وإنما لكونها أنجبت خيرة أبناء جيش التحرير الوطني منهم خمسة عقداء والتذكير بكفاحهم بالنسبة للأفافاس هو واجب للحفاظ على الذاكرة الجماعية. وأفاد قائلا "اليوم نستذكر ما قاله رئيسنا الراحل حسين ايت أحمد رحمه الله معبرا عن مؤتمر الصومام: إن بلدنا عاش في وقت مضى أحداثا تسجل بأحرف من ذهب في التاريخ رفعت من قدره وأكسبته ود شعوب ورجال في العالم فلماذا هذا الانحطاط اليوم إذن ؟". مضيفا أن في الـ 20 أوت من كل عام الافافاس يؤكد على نقاط ذات أهمية المتمثلة في "أولوية السياسي على العسكري، بناء دولة اجتماعية، بناء مغرب ديمقراطي للشعوب والتأكيد على اعادة بناء اجماع وطني". وبخصوص النقطة الاخيرة وعن مشروع الحزب في إعادة بناء إجماع وطني حقيقي أكد الأمين الوطني الأول محمد حاج جيلالي على أن الافافاس وأمام الوضع القائم في البلاد متعدد الأزمات سواء على الصعيد السياسي، الاجتماعي أوالاقتصادي، يبقى وفيا لمشروعه الذي جعله محوره الأساسي من أجل جزائر موحدة ديمقراطية واجتماعية. وأكثر من ذلك أشار ذات المتحدث إلى أن الافافاس وفي ظل الحراك السياسي الذي تعرفه الجزائر في الآونة الأخيرة عن طريق كثرة المناورات والمبادرات السياسية التي تقودها بعض الأحزاب اختار خندقه داخل المجتمع إلى جانب الشعب "انه خندقنا الطبيعي إنه الوسط الطبيعي للافافاس" قناعة أن "لا يكتب لأي اجماع وطني النجاح دون اجماع شعب"، من منطلق "أن النضالات من أجل الديمقراطية لن تكون فعالة إلا إذا تمت قيادتها مع المجتمع وفي أوساط المجتمع". وفي السياق أكد محمد حاج جيلالي على أن الافافاس سيواصل الدفاع عن مشروعه "ليس لأحد أن يحيدنا أو يحولنا عن ما هو أساسي وسنواصل توحيد رؤى التغيير وتجنيد الجزائريين والجزائريات من أجل تهيئة الظروف المواتية لخلق ديناميكية سياسية سلمية، تعددية ومنظمة وبناء جمهورية ثانية". على صعيد آخر، فند السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن تكون هناك أية نزاعات أو تكتلات داخل بيت أقدم حزب معارض في الجزائر، وأن كل محاولات زعزعة استقراره باءت بالفشل ليبقى الافافاس وكل الذين يؤمنون بخطه السياسي البديل الديمقراطي للنظام. وفي رده على خصوم ومنتقدي القيادة الحالية للحزب في إشارة منه الى نجل حسين ايت احمد وأعضاء الهيئة الرئاسية السابقة دون أن يذكرهم بالاسم، قال حاج جيلالي "الانتماء والقرابة لا يمنحان أية شرعية على الحزب ولا يسمحان بالتأثير أو تأخير ديناميكية التغيير على كل المستويات لتجديد الهياكل وتوسيع قاعدة الحزب في 48 ولاية".

أغيلاس. ب