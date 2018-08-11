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أسبوع بعد الانطلاق في عملية أخرى لترحيلهم

حملة أخرى ضد الجزائر بسبب المهاجرين الأفارقة

  11 أوت 2018 - 14:42   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
حملة أخرى ضد الجزائر بسبب المهاجرين الأفارقة

عادت حملة الانتقادات لتطال الجزائر مجددا بسبب ملف المهاجرين غير الشرعيين، حيث هاجمت المنظمة الدولية للهجرة، طريقة ترحيلهم عن طريق تركهم عند أول نقطة من حدود النيجر، بعدما استأنفت عملية ترحيلهم منذ الفاتح أوت الجاري، بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية، بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. 

قالت المنظمة في بيان لها أمس، إن فرق الإغاثة لديها قامت بإنقاذ حوالي 128 مهاجرا غير شرعي من غرب إفريقيا من بينهم نساء وأطفال، عثرت عليهم في صحراء "أسامكا" على الحدود الجزائرية - النيجيرية، بعدما وضعتهم السلطات الجزائرية عند نقطة الصفر على الحدود.  

وأضافت المنظمة، أنّ أكثر من 100 شخص تم نقلهم إلى مركز العبور بمنطقة "ارليت" بالنيجر يوم الأربعاء 8 أوت، فيما وصل 8 آخرون بمفردهم إلى مركز العبور، بينما قرر 6 مهاجرين العودة مجددا إلى الحدود الجزائرية في محاولة ثانية للعبور إلى التراب الجزائري، وقالت إن المهاجرين ينتمون إلى 11 جنسية افريقية، من نيجيريا وساحل العاج ومالي وغامبيا وليبيريا والكاميرون والسنغال وغينيا بساو.

السلطات الجزائرية من جهتها تنفي صحّة هذه الادعاءات، حيث سبق لها وأن ردّت على اتهامات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شهر ماي الماضي، بعدما دعتها إلى وقف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي إلى بلدانهم الأصلية دون تقييم فردي. واعتبرت الحكومة الجزائرية أنّ التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الأمم المتحدة تستند إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسيما بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا.

وتؤكد السلطات الجزائرية أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين. وردت على الانتقادات بالتأكيد على أن هذه العمليات تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية، موضحة أن إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض ونقلهم إلى مدينة تمنراست حيث تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة.

 حكيمة ذهبي
 

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