قال إن الطموح السياسي لا يرتبط بالخبرة

طاهر ميسوم يعلن الترشح للرئاسيات

أعلن النائب المثير للجدل طاهر ميسوم أمس، في بيته العائلي الجديد ببلدية مسرغين بوهران ترشحه لرئاسيات 2019. قال ميسوم إنه ورغم معرفة النتيجة مسبقا إلا "أنني سأخوض غمار الرئاسيات القادمة، وسنكون البديل والتغيير والاختيار يبقى للشعب".

وقارن النائب السابق الشهير باسم "سبيسيفيك"، نفسه بمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الشاب الذي نجح في الانتخابات ليشير إلى أن الطموح في السياسية لا يرتبط بسن أو خبرة.

وفي سؤال عن سبب الترشح في ظل عدم اتضاح المشهد السياسي قال ميسوم رغم إدراكه للعراقيل التي يواجهها في الحصول على الاستمارات المطلوبة في ملف الترشح إلى آخر يوم من الحملة الانتخابية، "إننا عازمون على التحدي وسنكون أحسن بديل للشعب الجزائري إن وقع الاختيار على شخصي"، وأضاف أنه التحق بقبة البرلمان من أجل إيصال الرسالة ونجح ونفس الشيء بالنسبة للرئاسيات "إن شاء الله إن تضامن معي الشعب فسأكون خادما لهم".

حكيمة.ذ