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الاعلان عن النتائج النهائية للتوجيهات يوم 16 أوت

إنطلاق مرحلة معالجة الرسوب في الاختبارات والمقابلات غدا

  11 أوت 2018 - 15:36   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
إنطلاق مرحلة معالجة الرسوب في الاختبارات والمقابلات غدا

تنتهي اليوم المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات و المقابلات بالنسبة للفروع المعنية ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم و تقنيات و المدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس و ليسانس الإمامة والإرشاد.

و حسب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فإن مرحلة معالجة حالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه ستنطق بداية من الغد و تستمر إلى غاية الـ 16 أوت، أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون يوم 16 أوت، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن فتح البوابة المخصصة للإيواء حدد في الفترة الممتدة ما بين 08 إلى 15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 إلى 06 سبتمبر  وهي مرحلة التسجيلات النهائية. 

في ذات السياق أوضحت الوزارة أن مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي و إعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء و المنحة و النقل تكون من 02 الى 16 سبتمبر بحث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر اجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 ، و قد انطلقت المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات و المقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من الـ 08 إلى الـ 12 أوت ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم و تقنيات "STAPS" الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس و ليسانس الإمامة والإرشاد.

نبيل شعبان

 

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