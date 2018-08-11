مسابقة الالتحاق بمعهد السمعي البصري سبتمبر المقبل

ينظم المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، يومي 16 و17 سبتمبر المقبل، مسابقة في إطار نظام «ل.م.د» من أجل الالتحاق بالسنة الأولى (2018 - 2019) في شعبتي فنون العرض والفنون البصرية، حسب إعلان نشره المعهد على موقعه الإلكتروني.

يتعلق الأمر بتخصصات فن الممثل والنقد المسرحي والسينوغرافيا في إطار شعبة فنون العرض، وخصص لها اليوم الأول من المسابقة، أما اليوم الثاني فيخصّ التقاط الصوت والتقاط الصورة في إطار شعبة الفنون البصرية.

تصل مدة التكوين الذي يقترحه المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري 3 سنوات، بنظام دراسة داخلي ونصف داخلي. وقد حدد المعهد، الناشط تحت وصاية كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروطا للالتحاق بهذه التخصصات، كأن لا يتجاوز سن المترشح 30 سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في جميع الشُعب، بالنسبة لفن الممثل والنقد المسرحي والسينوغرافيا. أما في تخصصيْ التقاط الصوت والتقاط الصورة، فيُشترط أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها في شُعب العلوم التجريبية، الرياضيات وتقني رياضيات.

ويجتاز مترشحو النقد المسرحي امتحانا كتابيا، في حين يخضع مترشحو التخصصات الأخرى (التقاط الصورة والتقاط الصوت وفن الممثل والسينوغرافيا) إلى امتحان شفهي. وللتمكن من إجراء مسابقة الالتحاق بالمعهد، يجب إرسال ملف كامل يتضمن طلبا خطيا يحدد فيه الفرع المختار، وشهادة ميلاد رقم 12، ونسخة من شهادة البكالوريا، ونسخة من كشف النقاط، و04 صور شمسية حديثة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وظرفين بريديين يحملان عنوان المترشح، وشهادة الإقامة. ويودع هذا الملف أو يتم إرساله على عنوان المعهد: 2 شارع العربي تبسي، برج الكيفان، الجزائر العاصمة، وذلك في أجل أقصاه 30 أوت الجاري.

يُذكر أن أصل المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ISMAS، يعود إلى في مدرسة الفن الدرامي التي تأسست سنة 1964 بسيدي فرج، وكان ذلك بمبادرة من المسرح الوطني الجزائري بعد أقل من سنة من تأميم المسارح الجزائرية، وبقيت تحت إشرافه الإداري والمالي حتى عام 1970. وفي غضون ذلك، انتقلت المدرسة إلى برج الكيفان سنة 1965.