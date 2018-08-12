تجميد توزيع سكنات "عدل" ببوينان إلى غاية ربطها بالشبكات الضرورية

أكد الأمين العام لولاية البليدة رابح آيت حسن اليوم الأحد، أن توزيع سكنات البيع بالإيجار الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة بوينان شرق الولاية، متوقف على استكمال أشغال ربطها بمختلف شبكات الكهرباء و الماء و كذا الهاتف

و أوضح آيت حسن خلال تفقده لعدد من المشاريع السكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" بالإضافة لعدد من المؤسسات التربوية الجاري انجازها على مستوى هذه المدينة الجديدة أن توزيع هذه السكنات على المستفيدين منها سيتم بمجرد الانتهاء من ربطها بمختلف الشبكات الضرورية وهي الأشغال التي بلغت مراحل جد متقدمة و هذا ضمانا لراحة القاطنين المستقبليين لهذه الأحياء السكنية الجديدة و أضاف ذات المسؤول، أن القائمين على مشروع المدينة الجديدة "بوينان" يحرصون على توفير مختلف المرافق الضرورية لسكان هذه التجمعات السكنية على غرار